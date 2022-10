Otro capricho del Rey Carlos III: se negó a vivir en el Palacio de Buckingham

El Rey Carlos III no se mudará al Palacio de Buckingham.

El Rey Carlos III romperá con la tradición de años al decidir no utilizar el Palacio de Buckingham como su principal lugar de residencia. Según el monarca el edificio no está "apto" para los tiempos que corren ya que que su mantenimiento no es "sostenible", según afirmó una fuente al Daily Mail.