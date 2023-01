Nueva York autorizó el compostaje de cuerpos humanos como alternativa ecológica

New York autorizó el compostaje de cuerpos humanos como alternativa ecológica

La gobernadora de New York, Kathy Hochul aprobó una ley que permite la degradación orgánica natural. Se suma a los estados de Washington que declaró legal la práctica en 2019 , Colorado junto a Oregón en 2021, Vermont y California en 2022 . Con el objetivo de brindar una opción más ecológica y económica en comparación con las formas tradicionales.

Pero ante esta nueva resolución, para algunos detractores existen cuestiones éticas que se deben tener en cuenta, los obispos católicos de New York se opusieron ante esta práctica porque no los cuerpos humanos "no deben tratarse como desechos".

Cómo se realiza el compostaje de cuerpos humanos

Según la página Recompose, una empresa que se dedica al compostaje humano, el cuerpo del fallecido se coloca en un recipiente rodeado de astillas de madera, alfalfa y paja, y se cubre con más material vegetal.

"El cuerpo y el material vegetal permanecen en el recipiente durante 30 días. Los microbios descomponen todo a nivel molecular, lo que resulta en la formación de un suelo rico en nutrientes", explican desde la web.

Al pasar los días, el cuerpo crea naturalmente un metro de abono que se puede utilizar para enriquecer tierras de conservación, bosques o jardines.

"El suelo creado devuelve los nutrientes de nuestros cuerpos al mundo natural. Restaura bosques, secuestra carbono y nutre nueva vida", aclaran desde Recompose.

El costo del compostaje humano puede variar entre 5 mil a 7 mil dólares. Un poco más económico que el servicio de cremación, uno de los métodos más seleccionados por los estadounidenses, que demanda una alta cantidad de energía y emite dióxido de carbono al aire, contribuyendo al calentamiento global.