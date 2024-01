Lula negó persecución política a Bolsonaro tras el allanamiento a la casa de su hijo

El presidente de Brasil criticó a la Policía Federal por haber hecho un "show" en los operativos, pero señaló que se "cumplió el mandato" de la Justicia. "El que no debe, no teme", aseguró.

Lula rechazó los dichos de Bolsonaro, quien lo acusa de colocar las instituciones en su contra en las investigaciones. "El expresidente dijo una burrada grande. El Gobierno federal no manda en el Poder Judicial, que tomó una decisión y la Policía Federal cumplió su mandato", sostuvo este martes en diálogo con la radio CBN Recife.

"Es necesario que todos tengan el derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve. El que no debe, no teme", agregó, y criticó a la Policía Federal y al Ministerio Público por organizar los operativos de manera espectacular.

Carlos Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro 29-01-24 Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, fue allanado este lunes. Instagram @carlosbolsonaro

"Una cosa es investigar, pero no hagan un espectáculo pirotécnico, no publiquen el nombre de la persona antes de tener pruebas concretas, no destruyan la imagen de la gente antes de investigar", afirmó.

El presidente brasileño aseguró no estar "seguro" con el escándalo, debido a que el actual número dos de la Abin, Alessandro Moretti, estaría vinculado a la red de espionaje bolsonarista. "Seguros no estamos nunca", subrayó, pero aclaró que "no puedo echar a nadie por el titular de un diario. Es importante investigar correctamente".

Además de Carlos Bolsonaro, la policía también investiga un presunto uso de la agencia de inteligencia del Estado para favorecer a otros dos hijos del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro y su hermano Jair Renan.