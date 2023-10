Llegan los primeros vuelos con argentinos que huyen de Israel tras el ataque de Hamás

El joven de 18 años explicó que en Israel quedaron amigos que “ya se están preparando y otros de 19 que ya están en el confín y otros de 20 que quizás ya están dentro del Ejército”. “Se vive con mucho miedo, un niño de 18 años debería entrar en esos conflictos. A cada rato les escribo y cuando pueden me contestan y obvio me dicen que tiene miedo, mucho miedo”, explicó sobre la realidad de los jóvenes israelitas.

Por otro lado, señaló que, en su caso particular, en caso de haber tenido la oportunidad de haber alistado al Ejército, él pensó esa posibilidad y aseguró: “Fue algo muy debatible, lo pensé mucho. Yo también me siento israelí y daría todo por mi país, si me hubieran dado la oportunidad hubiera ido”.

Además, comienza este martes la denominada operación “Regreso Seguro” saldrá el primer vuelo con la misión de rescatar a los argentinos que están en Israel y solicitaron ayuda para poder abandonar ese país en medio del conflicto con Palestina. El operativo consistirá en una serie de puentes aéreos que unirán las ciudades de Tel Aviv con Roma hasta completar la evacuación.

Cómo gestionar la solicitud para la evacuación de argentinos en Israel

La denominada operación “Regreso Seguro”, que repatriará a los 625 argentinos que hasta el momento se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, comenzará esta mañana en un operativo conjunto entre las fuerzas armadas y la Cancillería.

Según se informó, la operación “será desarrollada por medios de aeronaves de transporte aéreo estratégico de la Fuerza Aérea Argentina a de este martes a las 10 desde la Ira Brigada Aérea de El Palomar”.

La Cancillería habilitó una línea telefónica nacional de celular para asistir a familiares en Argentina que necesiten informar sobre connacionales que se encuentran en dificultades en territorio israelí. El número habilitado es +54 9 1140411522, disponible para llamadas y mensajes vía WhatsApp.

Hasta el momento hay 15 argentinos desaparecidos y 7 muertos después del ataque terrorista de Hamás a Israel.