La vez que la NASA tuvo que hacer compras en eBay para un transbordador espacial

Hace algunos años la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tuvo que recurrir a la compra de piezas por eBay para poder extender la vida útil de su Transbordador Espacial ante la falta de piezas que habían dejado de fabricarse. Como no pudieron encontrar proveedores oficiales para reemplazar los elementos que necesitaban arreglar a los encargados del proyecto se les ocurrió hacer esta particular compra.

Llegó un momento en la decisión de la NASA en la que debían sacar de circulación su Transbordador Espacial o extender su vida unos 10 años más ya que es de los más importantes para la agencia espacial norteamericana, ya que fue la primera que permitió transportar astronautas hacia la órbita baja de la Tierra. Así fue que según se pudo saber por medio de una cita del The New York Times, los encargados del proyecto compraron por internet lo que no estaba en los talleres de la agencia espacial.