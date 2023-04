La dramática revelación del Papa a un amigo: "Podría haber muerto en el hospital"

El Papa reveló que "podría haber muerto" por el cuadro de bronquitis que sufrió hace dos semanas . "Si hubiera llegado al hospital tres horas más tarde de lo que lo ingresaron, no hubiera habido nada más que hacer", confesó un amigo cercano.

El Papa recibió el alta el sábado 1 de abril. Su delicado estado de salud le impidió acudir en persona al tradicional Vía Crucis de Viernes Santo, pero encabezó la Misa del Domingo de Resurrección en la Plaza San Pedro. Fue ese día cuando llamó por teléfono a su amigo Michele Ferri para saludarlo por la Pascua.

"Su llamada telefónica número 90 llegó en Semana Santa. Me preguntó cómo estaba, ya que sabía que me estoy enfrentando a terapias oncológicas. Luego me confió que casi muere hace unos días en el hospital", reveló Ferri al medio italiano Corriere di Bologna.

Los dos hombres conversan regularmente desde hace 10 años. En ese momento, el hermano de Ferri acababa de ser asesinado y él envió una carta al Vaticano. Francisco lo llamó para consolarlo, se hicieron amigos y los contactos por teléfono se volvieron algo habitual.

Según contó Ferri, en la charla del domingo de Pascua "me llamó la atención que primero me preguntó cómo estaba. En cambio, le dije: 'Nos dio un buen susto, ¿lo sabía?'. Me respondió que lo había pasado muy mal", confesó.

Cuando fue dado de alta, el Papa se permitió bromear: "Aún estoy vivo". Ferri reveló que el riesgo de muerte fue más real de lo que se pensó. "Me confió que si hubiera llegado al hospital tres horas más tarde de lo que lo ingresaron, no hubiera habido nada más que hacer", aseguró.