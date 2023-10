Joe Biden formalizó su candidatura para las elecciones presidenciales 2024

La presentación de Biden es una formalidad y no se espera que enfrente una competencia relevante en Nevada, donde competirá con la escritora y activista Marianne Williamson y un puñado de desconocidos.

Las posibilidades de que el mandatario enfrentara un desafío importante en la carrera para una nueva nominación se redujeron cuando los demócratas, en las elecciones de mitad de término, en 2022, ganaron un escaño en el Senado y gobernaciones, mientras minimizaban las pérdidas en la Cámara.

Este miércoles se abrió el período para la inscripción de postulaciones en New Hampshire, que estará vigente hasta el 27 de este mes, y en otros siete estados ese plazo terminará en noviembre, según la televisora NBC News.

Los requisitos formales varían ampliamente según el estado, y algunos exigen una tarifa onerosa o una gran cantidad de firmas, obstáculos potencialmente altos para quien quisiera desafiar a Biden.

Los demócratas de Carolina del Sur exigen una tasa de presentación de 20.000 dólares, al tiempo que otorgan una importante discrecionalidad al comité ejecutivo del partido para determinar si los candidatos son "demócratas auténticos, cuyo historial demuestra su fidelidad al Partido Demócrata", entre otros criterios.

El Comité Nacional Demócrata, con la aprobación de Biden, realizó cambios importantes en el calendario de nominaciones de 2024. El partido inicialmente propuso celebrar las primarias de Nevada el mismo día que las de New Hampshire, tres días después de las primarias de Carolina del Sur.

Sin embargo, se espera que las autoridades de New Hampshire fijen antes la fecha de las primarias de su estado, en base a la ley estatal que exige que se celebren siete días antes de cualquier "elección similar". Si eso sucede, no está claro si Biden se presentará a las elecciones primarias demócratas de New Hampshire, ya que las reglas del Comité Nacional Demócrata destinadas a hacer cumplir su calendario preferido penalizarían a un candidato que participara en una contienda fuera de esas pauta