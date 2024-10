Huracán Milton: Joe Biden estimó que los daños materiales en Florida rondaron los u$s50 millones

Casi 2,5 millones de casas y empresas permanecían sin electricidad, y algunas zonas devastadas por la tormenta, entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, seguían inundadas.

Huracán Milton Reuters

"Expertos estiman que Milton causó daños por valor de unos u$s50.000 millones de dólares", declaró a los periodistas el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, quien aseguró que visitará a Florida el domingo para realizar un diagnóstico de la situación personalmente.

Milton tocó la costa del Golfo de Florida el miércoles por la noche como una tormenta de categoría 3, con vientos que azotaron a comunidades que aún se están recuperando del paso del mortífero huracán Helene hace dos semanas.

Los tornados relacionados con Milton parecen haber causado más muertes que las inundaciones. Un estudio de la red World Weather Attribution (WWA) difundido este viernes concluyó que las lluvias que acompañaron a Milton fueron entre un 20% y un 30% más intensas debido al cambio climático, y los vientos un 10% más fuertes.

Huracán Milton: Taylor Swift realizó una millonaria donación para ayudar a los habitantes de Florida

La cantante estadounidense Taylor Swift donó u$s5 millones para ayudar a los afectados por los huracanes Helene y Milton en Florida, de forma que la propia organización Feeding America le dedicó un afectuoso mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Feeding America sorprendió a todos al revelar que Taylor Swift había donado u$s5 millones con motivo de los daños que generarán los huracanes Helene y Milton. En la misma, la cantante ni siquiera dio me gusta y dejó en claro que quería mantener un perfil bajo con respecto a la situación.

En la imagen compartida, la directora ejecutiva Claire Babineaux-Fontenot escribió una extensa carta en agradecimiento a la exitosa cantante. "Estamos increíblemente agradecidos a Taylor Swift por su generosa donación de u$s5 millones para las tareas de socorro de los huracanes Helene y Milton", comenzó por expresar.

Taylor Swift

Ingresando en los detalles, explicó en qué utilizarán el dinero: "Esta contribución ayudará a las comunidades a reconstruirse y recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas devastadoras tormentas". Así, la donación es más que importante para la población de Florida.

Para finalizar, Babineaux-Fontenot señaló: "Juntos, podemos lograr un verdadero impacto al apoyar a las familias que se enfrentan a los desafíos que se avecinan. Gracias, Taylor, por acompañarnos en el movimiento para acabar con el hambre y ayudar a las comunidades necesitadas".

Embed - Feeding America on Instagram: "Thank you, @taylorswift, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton. Together, we can make a real impact in supporting families as they navigate the challenges ahead. Join Taylor if you're able by donating at the link in our bio." View this post on Instagram

Junto a esta publicación, la organización agregó un link (give.feedingamerica.org/a/hurricane-helene) que se puede utilizar para donar dinero y ayudar a los damnificados por el huracán. Con motivo de lo que hizo Taylor Swift, es muy probable que otras personas copien su accionar y Feeding America pueda ayudar a más gente.