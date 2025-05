Escándalo en el Vaticano: el cardenal de Kenia denunció que no fue invitado al cónclave

La exclusión del cardenal keniano John Njue del cónclave que comienza mañana en el Vaticano ha llamado la atención en las últimas horas, tras las declaración del prelado que desmintió la versión oficial: “Sinceramente, no sé por qué me excluyeron del cónclave, no entiendo la razón” , afirmó

En una entrevista con el diario Daily Nation de Kenia, Njue aseguró no haber recibido ninguna invitación formal para participar en la elección del sucesor del papa Francisco. "Aquellos que acuden allí para la elección suelen recibir invitaciones oficiales y eso no ha sucedido por mi parte. No he sido invitado", anunció.