El Vaticano confirmó que Nicaragua pidió el cierre de las embajadas

A menos de 24 horas, el sitio web oficial Vatican News aclaró que “el gobierno de Nicaragua ha solicitado a la Santa Sede el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas; no se trata de una ruptura de relaciones, como habían anunciado algunos medios de comunicación”.

El texto afirmó que “entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas” y “así lo sostiene un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores nicaragüense”.

La cancillería de Managua anunció ayer la “suspensión” de la relación diplomática bilateral en un comunicado en el que desmintió una versión, publicada por medios locales, según la cual había comunicado “verbalmente” al Vaticano la ruptura del vínculo.

Las declaraciones del papa Francisco

La “suspensión” de la relación diplomática bilateral fue dispuesta después de que Infobae publicara el viernes una entrevista en la que Francisco calificó en duros términos al Gobierno de Ortega.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige; ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el pontífice.

En la misma línea, se refirió al obispo Rolando Álvarez, preso desde agosto pasado, quien a mediados de febrero rehusó ser desterrado junto a cientos de presos políticos y entonces fue condenado a 26 años de prisión.

La situación en Nicaragua “es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas”, aseguró el Papa.