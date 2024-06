El relato de un funcionario boliviano sobre el intento de golpe: "Pensamos que era un simulacro"

En su relato, se podía percibirel clima de incertidumbre y tensión en La Paz. "Me encontré a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada quien estaba llorando. Me dice 'nos están dando golpe de estado, compañero'. Entramos al lugar donde estaba el presidente Luis Arce, el vicepresidente y el ministro de gobierno. Arce nos dice 'no queda más que enfrentarlos'. Y salimos hacia el Palacio", describió.

Además, contó cómo fue el encuentro cara a cara entre el presidente Arce y el exgeneral Zúniga: "Mientras el Presidente le hablaba al general, comenzaba a perder energía. Retornamos a Casa Grande y se decidió el cambio de mando. 'Hay que sacar a estos generales', nos dijo".

Por otra parte, el funcionario relató cómo fue el desenlace del intento de golpe de Estado: "Pedimos que las organizaciones sociales se movilicen, la gente también empezó a llegar a la plaza. Ellos empiezan a lanzar gases y hay un momento tenso ahí. El presidente logró que vengan los generales que no estaban con él y cambió el alto mando militar. El nuevo comandante del Ejército, José Wilson Sánchez Velázquez ordenó el repliegue y ahí es cuando ya Zúñiga pierde todo el apoyo", concluyó.

Sobre el final, Ruiz García sentenció el estado actual de la ciudad de La Paz: "Todavía hay una tensa calma, estamos caminando hacia la normalidad", finalizó