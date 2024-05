El papa Francisco se abrazó con un israelí y un palestino: "¿Para qué sirve la guerra?"

El sumo pontífice participó del encuentro "Justicia y paz se besarán", donde Maoz y Aziz, dos empresarios de ambos países que sufrieron la pérdida de familiares por el conflicto, expresaron su deseo de paz. "Esto no es solo coraje y testimonio, sino también un proyecto de futuro", remarcó el soberano de la Ciudad del Vaticano.

Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el papa Francisco se con un israelí y un palestino y cuestionó "¿Para qué sirve la guerra?". El sumo pontífice participó del encuentro "Justicia y paz se besarán", donde Maoz y Aziz, dos empresarios de ambos países que sufrieron la pérdida de familiares por el conflicto, expresaron su deseo de paz. "Esto no es solo coraje y testimonio, sino también un proyecto de futuro", remarcó el soberano de la Ciudad del Vaticano.

El encuentro se realizó en Verona y congregó a más de 12.500 personas. Maoz y Aziz, son dos empresarios de Israel y Palestina, quienes sufrieron pérdidas familiares por la guerra: "Papa Francisco, me llamo Maoz Inon, soy de Israel y mis padres fueron asesinados por Hamás", comenzó uno de ellos su discurso y continuó el otro: "Me llamo Aziz Sarah, soy de Palestina y esta guerra, los soldados israelíes me arrancaron a mi hermano. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento nos ha unido para crear un futuro mejor", afirmó.