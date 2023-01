El papa Francisco aseguró que la homosexualidad no es ningún delito

El papa Francisco habló sobre la homosexualidad y aseguró que no es ningún delito Télam

El papa Francisco definió que “ser homosexual no es ningún delito” . Además, solicitó que los obispos católicos sean más flexibles y “le den la bienvenida a las personas LGBTQ a la Iglesia”.

En la misma línea, Francisco definió como un "pecado" que los obispos apoyen leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad gay. Asimismo opinó que “estos obispos tienen que pasar por un proceso de conversión".

Por último, el líder de la Santa Sede que deben usar "la ternura, por favor, como Dios la tiene con cada uno de nosotros".

El crudo análisis del papa Francisco sobre la realidad política y económica de Argentina

El papa Francisco realizó un crudo análisis sobre el presente de Argentina. En un extenso reportaje, habló de los altos niveles de pobreza e inflación que experimenta nuestro país.

“La pobreza está en un 52%, ¿qué pasó? mala administración, malas políticas”, manifestó el sumo pontífice en diálogo con The Associated Press.

En ese sentido, el Sumo Pontífice habló irónicamente para hablar de la situación del país: “Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste una riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’”.

“Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”, agregó a su discurso.

En otro tramo de la entrevista, el argentino analizó los precios en el país y consideró que es “impresionante”. “Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, enfatizó.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de inflación acumulado durante los últimos doce meses de 2022 fue de 94,8%, a partir del índice de Precios al Consumidor (IPC).

La posible llegada del Papa Francisco a la Argentina

Al ser consultado por una posible visita a su tierra natal, volvió a descartar esa posibilidad ente el inicio del extenso calendario electoral rumbo a las presidenciales.

“Por el momento, no. Estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Bachellet terminaba y yo quería ir a visitar a Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero caer en enero a Argentina uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”, contó.