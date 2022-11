El Papa Francisco afirmó que "se ha declarado la Tercera Guerra Mundial" a partir de la invasión rusa a Ucrania, que "quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida". Aclaró que no apoya la postura de Vladimir Putin y se mostró "en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal".

"Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, ya se ha declarado. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?", cuestionó Francisco.

Las declaraciones surgen de una conversación que el Papa mantuvo con las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús y que fue publicada esta mañana por el diario italiano La Stampa. Francisco recordó que antes de la guerra habló con un jefe de Estado que estaba preocupado por la actitud de la OTAN.

"Le pregunté por qué y me respondió: 'Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque'. Y concluyó diciendo que 'la situación podría conducir a la guerra'. Supo leer las señales de lo que estaba pasando", explicó.

El Papa afirmó que no apoya al presidente ruso Vladimir Putin. "Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos", sostuvo.

También contó que le preocupa que la brutalidad de los ataques oculte "todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que quizás de alguna manera fue provocada o no impedida. Y registro un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es lo que está en juego", analizó Francisco.

"Lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico", concluyó.