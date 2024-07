El durísimo editorial de The Economist contra Joe Biden: "No es forma de gobernar un país"

The Economist publicó una tapa con la imagen de un andador con el sello del presidente de Estados Unidos junto a la frase "no es forma de gobernar un país" , en referencia a los problemas de salud del postulante del Partido Demócrata, que se mostró desconcertado públicamente en varias oportunidades.

En tal sentido, el medio advirtió que Biden debe bajar su candidatura presidencial y marcó que atraviesa un debilitamiento en su carrera política: "Merece ser recordado por sus logros y su decencia en lugar de por su declive. Así que es correcto que los primeros demócratas de alto rango hayan comenzado a pedirle abiertamente que se haga a un lado".

"La operación de su campaña para negar lo que decenas de millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es más tóxica, porque su deshonestidad provoca desprecio", apuntó sobre la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, de 81 años.

Joe Biden The Economist La imagen de The Economist sobre la candidatura de Joe Biden. X (@TheEconomist)

Joe Biden busca salvar su candidatura: "No me iré, estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sigue luchando por mantener viva su candidatura a un segundo mandato, que quedó extremadamente debilitada a partir del desastroso debate de la semana pasada contra su rival republicano, Donald Trump, y que aumentó la presión a su campaña.

"Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Politico. "Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por el New York Times.

La cadena CNN publicó asimismo el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que Biden está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para seguir en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

El mandatario admitió que tuvo un mal desempeño en el debate y fue directo en una entrevista de radio grabada el miércoles con Civic Media de Wisconsin. "Me equivoqué. Cometí un error. Son 90 minutos en el escenario. Mira lo que he hecho en tres años y medio", dijo.