El antes y el después de edificios emblemáticos en Venezuela tras el doble terremoto

Los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles destruyeron hoteles y otros inmuebles icónicos de la ciudad costera de La Guaira. Las primeras imágenes muestran el impactante daño que sufrieron las construcciones antiguas.

Los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 destruyeron hoteles y otros inmuebles.

Entre los edificios derrumbados por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 de este miércoles se encuentran el Hotel Eduard's en la ciudad costera de La Guaira y una sede del banco Bancaribe. En el primero había familiares de figuras del béisbol , un deporte muy popular en Venezuela, como Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo .

Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 188 muertos, 1.520 heridos y reportes hablan de 38.000 desaparecidos

"Según las autoridades, todavía no han podido dar con ellos", lamentaron en el aire del programa De una por C5N en referencia a las familias de Hernández y Alfonzo. De los 10 pisos del Hotel Eduard's solo quedó en pie la planta baja.

El exbeibolista Gerardo "Jerry" García también estaba en el edificio, pero logró salir a tiempo. Perdió todas sus pertenencias, incluido el pasaporte y advirtió que quedaba mucha gente bajo los escombros.

"Muchos de estos edificios fueron construidos bajo normativos antiguas , que son especialmente vulnerables a sismos de gran magnitud porque no están preparados para eso", explicaron desde el panel de De una .

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que al menos seis futbolistas desaparecieron tras los dos terremotos separados por apenas 39 segundos que provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

La FVF expuso en sus redes sociales que los jugadores desaparecidos son Yimvert Berroterán, José Manuel Pimentel Berrios, Mainell Rondón, Rubén Rovaina, Kleudes García y Rosmel Ramos.

El gobierno de Venezuela confirmó 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas tras el doble terremoto de este miércoles. El funcionario también indicó que 2.927 familias perdieron sus hogares.

"Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría", apuntó el hermano de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y aseguró que las cifras se actualizarán con el correr de las horas.

La página web www.desaparecidosterremotovenezuela.com, creada por venezolanos dentro y fuera del país para respaldar la búsqueda de compatriotas tras los terremotos, reportó 41.115 personas desaparecidas, 38.122 continúan sin reunirse con sus familias y 2.993 fueron encontradas.