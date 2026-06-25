La conmoción de la familia Montaner por los terremotos que devastaron a Venezuela

A través de las redes sociales expresaron su preocupación y sentidos mensajes por la catástrofe natural que azotó al país en las últimas horas. Hasta el momento, se registraron más de 160 muertos y más de 900 heridos.

Además de la actriz Catherine Fulop, la familia Montaner, con Ricardo y sus hijos , se pronunciaron a través de sus redes sociales por los terremotos que destrozaron a Venezuela y por el cual hay más de 160 muertes y 900 heridos.

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Los primeros en pronunciarse fueron los hermanos Mau y Ricki Montaner en la cuenta de Instagram que tienen en común. “Orando por nuestro país y nuestra gente”, indicaron junto a la bandera venezolana en un posteo con fondo negro y letras blancas.

Posteriormente, en sus cuentas personales, el artista que está casado con la argentina Stefy Roitman publicó en un video se mostró conmovido, “frustrado y con mucha ansiedad por no saber exactamente cómo aportar”, aseguró estar “muy afectado con todo lo que está pasando” y publicó un link para realizar colaboraciones. Por su parte, Mau solo escribió unas palabras pidiendo a Dios que “cuide a mi gente”.

También quién se pronunció fue el propio Ricardo Montaner . El argentino recurrió a su cuenta de X para escribir un corto pero contundente mensaje por la situación que está viviendo el territorio venezolano. “Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo… Venezuela”, lanzó.

Si bien Evaluna no hizo ningún tipo de publicación sí se mostró junto a su esposo, Camilo , quien en sus historias explicaron que en la noche del martes finalizaron su gira por Ámsterdam y se levantaron “con la noticia espantosa con lo que está pasando en Venezuela con el terremoto”.

“Este ha sido un tour donde me sentí más cerquita de mi país porque en cada concierto veo más de 5 banderas y nos hacen sentir más conectados”, agregó la joven artista y el colombiano agregó: “Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que la está pasando inimaginablemente horrible. Pero esta va a tomar su tiempo”.

En esa línea, no solo instaron a colaborar desde donde puedan, sino que también mencionaron que la organización sin fines de lucro de la familia Montaner, The House Project, están “sirviendo de puente para que la plata que están aportando llegue a las iniciativas locales puntuales de urgencias”.

Los otros famosos venezolanos que se suman a colaborar y brindar su apoyo al país

Otros artistas venezolanos reconocidos internacionalmente también recurrieron a sus redes para “estar a disposición” ofreciendo diferentes tipos de ayudas para colaborar tras la catástrofe natural que devastó a Venezuela.

“Mis redes a total disposición para difundir cualquier información. Por favor, resguardese por ahora en lugares seguros”, pidió en sus historias donde también republicó teléfonos de emergencias en Caracas y otra información de personas desaparecidas.

Noticia en desarrollo.-