Donald Trump, ante el Congreso de Representantes: "Nuestro país está al borde de una recuperación como el mundo nunca ha presenciado"

En medio de un clima de tensión por la suba de aranceles a China, México y Canadá, el magnate inmobiliario afirmó: "Regreso a esta cámara esta noche para informar que el impulso de Estados Unidos ha regresado. Nuestro espíritu ha regresado. Nuestro orgullo ha regresado. Nuestra confianza ha regresado. Y el sueño americano está surgiendo, más grande y mejor que nunca antes. El sueño americano es imparable, y nuestro país está al borde de una recuperación como el mundo nunca ha presenciado, y tal vez nunca vuelva a presenciar”.

Además, agregó: “En las últimas seis semanas, he firmado casi 100 órdenes ejecutivas y he tomado más de 400 medidas ejecutivas, un récord para restablecer el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en todo nuestro maravilloso país. El pueblo me eligió para hacer el trabajo, y lo estoy haciendo. De hecho, muchos han dicho que el primer mes de nuestra presidencia es el más exitoso en la historia de nuestra nación”.

Apenas iniciado su discurso, hubo un altercado en medio del Congreso con el demócrata de Texas Al Green, quien fue expulsado del recinto por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por perturbar el discurso de Trump.

Embed Al Green is removed pic.twitter.com/JP4DFfay0P — Aaron Rupar (@atrupar) March 5, 2025

Luego retomó la oratoria, se refirió a las migraciones y aseguró que "declaró una emergencia nacional en la frontera sur y desplegó al ejército estadounidense y a la patrulla fronteriza para repeler la invasión de nuestro país”. Además, afirmó que bajo el gobierno de Joe Biden, “el peor presidente de la historia de Estados Unidos”, hubo “cientos de miles de cruces ilegales al mes”. Y señaló que al mirar a los legisladores demócratas frente a él esta noche, se da cuenta de que “no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices o para hacerlos ponerse de pie, sonreír o aplaudir”.

En medio de su discurso, Trump también subrayó el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y precisó: “Nuestro país ya no será woke”. Además, recordó que una de sus primeras medidas fue establecer que solo existen dos géneros: hombre y mujer: “Creemos que, ya seas médico, contador, abogado o controlador de tráfico aéreo, debes ser contratado y promovido en función de tus habilidades y competencias, no de tu raza o género”, expresó.

Una de las grandes figuras en el Capitolio fue el magnate sudafricano Elon Musk, quien presenció el discurso junto al director del FBI, Kash Patel, así como miembros de la familia de Trump: Melania Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Lara Trump. Además, estuvieron presentes los legisladores de la Cámara como del Senado, así como algunos los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos y el gabinete de Trump.