Después de 30 años, China repuso los impuestos a los anticonceptivos para estimular la natalidad La medida abarca a todo el sistema de productos de salud reproductiva. La población china retrocedió durante tres años consecutivos







China busca incentivar la natalidad. Pixabay

En un contexto marcado por la caída de los nacimientos. China eliminó una exención tributaria aplicada a los anticonceptivos, una medida que estaba vigente desde hace más de tres décadas.

La medida abarca a todo el sistema de productos de salud reproductiva, que incluye a los anticonceptivos orales, los métodos anticonceptivos de barrera y los dispositivos intrauterinos.

Desde 2026, los preservativos y las píldoras anticonceptivas, entre otros productos, estarán sujetos a un IVA del 13%, la tasa que se aplica a la mayoría de bienes de consumo.

Las medidas impulsadas por Pekín buscan incentivar la natalidad, en un contexto marcado por la caída sostenida de los nacimientos, el descenso en la cantidad de matrimonios y el envejecimiento de la población.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, la población china retrocedió durante tres años consecutivos y la tasa de fertilidad del país es una de las más bajas del mundo.