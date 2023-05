Comenzó el paro de sindicatos de guionistas de Hollywood que amenaza a toda la industria

Varios medios estadounidenses, informaron que si bien se realizaron algunos avances sobre este acuerdo, las dos partes estaban distanciadas para lograr una conciliación.

https://twitter.com/Lbaini/status/1653384710645579779 Es oficial, hay huelga de guionistas en Hollywood. 11.500 escritores se enfrentan a estudios de cine y plataformas para tener mejores condiciones de trabajo. El último paro fue en 2007 y provocó una crisis total de producción.#WritersStrike pic.twitter.com/hqowHDpVxm — Lucas Baini (@Lbaini) May 2, 2023

Según The Hollywood Reporter, informaron que desde el sindicato de guionistas informaron que si bien "comenzó este proceso con la intención de hacer un trato justo, pero las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial que enfrentan los escritores".

Por la huelga, los primeros afectados fueron los "late shows", que se emiten por la noche y reciben una gran audiencia como: 'The Late Show with Stephen Colbert', 'Jimmy Kimmel Live!', 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', 'The Late Night with Seth Meyers' o 'The Daily Show'.

Estados Unidos: se comenzará a usar inteligencia artificial para escribir guiones de películas

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ( WGA según sus siglas en inglés), aprobó el uso de las inteligencias artificiales para la creación de guiones en la industria del cine de los Estados Unidos y pronto se usará en Hollywood.

Ante la utilización de ChatGPT, que es un modelo de lenguaje artificial, que tiene la capacidad para generar texto y responder preguntas de manera similar a como lo hace un humano, los guionistas citaron una condición básica para asegurarse de que el uso de estas inteligencias artificiales no los perjudique, es que obtengan el 100% de lo generado en ganancias por el trabajo de redacción o producto final.

La propuesta que aprobó el gremio especifica que si un productor o ejecutivo entrega al guionista un primer borrador de un guion que se generó por medio de una inteligencia artificial, ya sea para corregir o reescribir, será el escritor el considerado como el primer creador del texto.

La declaración oficial de la WAG remarcó: “La propuesta de la WGA para regular el uso de material producido con inteligencia artificial o tecnologías similares garantiza que las empresas no puedan usar la IA para socavar los estándares de trabajo de los escritores, incluida la compensación, los residuos, los derechos separados y los créditos”. En este sentido, las productoras no estarán obligadas a repartir las ganancias entre los escritores y la compañía creadora de la inteligencia artificial utilizada.