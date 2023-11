Chile: Bachelet insistió en que la nueva Constitución es un "retroceso" en derechos para las mujeres

La ex mandataria integró el Cuarto Monitoreo Social de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la casa central de la Universidad de Chile , y allí manifestó su preocupación por la propuesta de nueva carta magna y acusó a la derecha chilena de buscar dejar inconstitucional la ley de aborto en tres causales, firmada en su segundo Gobierno en 2015.

bachelt

"Este derecho adquirido por las mujeres ahora corre riesgo con el nuevo texto constitucional. La despenalización del aborto en tres causales podría ser declarada inconstitucional y así lo hemos escuchado por parte de algunos personeros del Partido Republicano y Chile Vamos", afirmó la expresidenta.

A su vez, insistió: "Las mujeres no podemos permitir un retroceso así de nuestros derechos, no podemos volver atrás, no podemos arriesgar un derecho que tanto nos costó conseguir".

La ley del aborto en Chile: por qué peligra con el nuevo escrito constitucional

Bachelet explicó que la ley de aborto está en peligro debido a la enmienda aprobada por el Consejo Constitucional que habla de la ley que protege "la vida de quien está por nacer".

"La norma que establece que la ley protege la vida de quién está por nacer, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el quién y el qué, el quién habla de personas y entonces tiene otro contenido, y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho", explicó.

Hace unos días, Bachelet anunció, a través de un video, su intención de votar "en contra" de la propuesta de nueva Constitución por tratarse de un texto que "no une al país" y que "limita" los derechos, principalmente de las mujeres aludiendo a la ley de aborto en tres causales.

Posturas en contra y a favor del aborto en Chile

La ley de aborto vigente en Chile y promulgada en 2015 permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación.

chile aborto.jpg Télam

El próximo 17 de diciembre la ciudadanía votará por la propuesta de nueva carta magna, escrita y aprobada en su mayoría por la derecha chilena, en un plebiscito obligatorio.

Hasta el momento, entre los partidos políticos chilenos que van por el "a favor" del nuevo texto se encuentran el Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos, sumándose también los partidos de centro Amarillos por Chile y Demócratas.

En la vereda del frente, en la postura "en contra", se encuentran el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Frente Amplio y el Partido Comunista.

Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y tras un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet.

El anterior y fallido proyecto de Constitución, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.