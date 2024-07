Brasil celebró "el carácter pacífico" de las elecciones en Venezuela, pero pidió "la verificación imparcial de los resultados"

"Reafirma además el principio fundamental de la soberanía popular, a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados", continúa el texto.

"Espera, en este contexto, la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de datos desagregados por mesa de votación, un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso electoral", concluye.

Países de la región no reconocen el resultado electoral de Venezuela y piden "total transparencia"

El triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela fue puesta en duda por mandatarios y cancilleres de la región, luego de que el presidente, reelecto por tercera vez, se adjudicara la victoria y la oposición, encabezada por Corina Machado y representada en la boleta por Edmundo González Urrutia, denunciara fraude.

Javier Milei fue uno de los primeros líderes en rechazar el resultado: tildó de "dictador" a Maduro y aseguró que "los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición". "El mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", escribió en la red social X.

En un tono más conciliador, Luis Lacalle Pou, de Uruguay, también manifestó su preocupación: "El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

El chileno Gabriel Boric, por su parte, afirmó que los guarismos publicados "son difíciles de creer". "Exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", sostuvo. Y agregó: "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

Desde Centroamérica, el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió "categóricamente la proclamación" de Maduro y la calificó como "fraudulenta", mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, haber recibido "con muchas dudas los resultados".

Horas antes, los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay elevaron un comunicado conjunto en el que pidieron que se "respetará a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas".

En esa misma línea, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente" para "despejar cualquier duda sobre los resultados", mientras que el peruano, Javier González-Olaechea, anunció que llamará a consulta al embajador de Perú en Venezuela "ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas".

Así no! Era un secreto a voces. Iban a "ganar" sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024

También el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo, y pidió un recuento "justo y transparente" de los votos.

Por otro lado, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, pidió este lunes a Venezuela que garantice una "total transparencia" en el cómputo de votos, la "publicación de las actas mesa por mesa" y que "se mantengan la calma y el civismo", a la vez que el canciller italiano, Antonio Tajani, exigió que los "resultados puedan ser verificados".

En tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió pidió este lunes la realización de una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la "delicada situación" en Venezuela. Señaló que en la región "hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos" y rechazó la "falta de transparencia" de los comicios del domingo.