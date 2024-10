Bolivia: ordenaron la detención de Evo Morales

Es porque no se presentó a declarar en una causa judicial por delitos de abuso de menores y trata de personas en 2016. El expresidente sostiene que el actual mandatario Luis Arce reabrió una causa armada en 2020.

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales porque no se presentó a declarar en una causa judicial.

La decisión la tomó la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez. "La ley así lo ordena, sea Evo Morales, sea Juan Pérez la ley es absolutamente para todos y nosotros estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley. Todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal", dijo.

Morales no se presentó a declarar alegando que el "arcismo", en referencia al presidente Luis Arce, ha reabierto una investigación promovida en su momento por el Gobierno provisional de Jeanine Áñez para impedir que se presente en las elecciones de 2025.

"Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la Justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano", se quejó a través de su cuenta en X.

Reabriendo un caso cerrado y utilizado por el gobierno de facto de Añez, violando las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional, el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal.

Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 10, 2024

Para el fundador y líder histórico del MAS "todo es producto de la desesperación" del actual mandatario "que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electora". Arce, añadió Morales, es un presidente "de derecha que hace todo para cumplir el mandato de la Casa Blanca".

La denuncia contra Evo Morales

La denuncia de 2020, promovida inmediatamente después del golpe de Estado, sostiene que el entonces presidente tuvo en 2016 y a los 57 años una hija con una menor de 15 años cuya identidad se desconoce . La misma se habría registrado legalmente dos años después. Los padres de la adolescente también son investigados por haber facilitado supuestamente la relación a cambio de favores. La pareja tampoco se presentó a declarar.

El estupro se considera un delito de orden privado. Los tribunales pueden abrir una investigación en caso de una denuncia de la víctima o sus familiares más directos. En lo que respecta a la trata de personas, el otro delito por el cual ha sido acusado el hombre que gobernó Bolivia entre enero de 2006 y noviembre de 2019, el Estado puede abrir una causa de oficio.

Las reacciones ante el pedido de detención de Evo Morales

"Tenía la intención de venir a declarar, pero corre en riesgo su vida. Recibió amenazas de que volarían su auto" aseguró José Yucra, un dirigente del MAS aliado a Morales.

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la región donde surgió el movimiento cocalero, llamó a movilizarse en defensa de su principal dirigente. "Si se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo", dijo el senador del MAS, Leonardo Loza.

Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales del partido, y cercano a Arce, pidió a Morales no involucrar a las organizaciones sociales. "No utilice tampoco a diputados y senadores. Este tema es personal para asumir de manera personal. No nos haga quedar mal a los militantes y simpatizantes del país y a los bolivianos en temas internaciones".