"Querían imponer un apagón de datos electorales, que no hubiera resultados en Venezuela el domingo a la noche", expresó el presidente de Venezuela.

Ante la prensa internacional, Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición de que no haya resultados de las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , responsabilizó a la oposición de que no se conozcan las actas de las elecciones presidenciales del domingo, mientras crece la tensión y la incertidumbre.

"Atacaron el sistema cibernético del CNE, centros electorales. Querían imponer un apagón de datos electorales, que no hubiera resultados en Venezuela el domingo a la noche" , expresó en una conferencia ante la prensa internacional.

Maduro sostuvo que la oposición tenía tres planes para desplegar durante las elecciones: primero, denunció, intentaron cortar el suministro eléctrico para evitar el desarrollo de las mismas. En segundo lugar desplegaron el hackearon el sistema electoral durante antes de que se conocieran los resultados y el lunes atacaron centros electorales destruyendo material y máquinas.

"Para su escenario insurreccional, para promover el odio, para ellos era vital que no hubiera resultados y que la tensión llegará al máximo nivel internacional para amanecer el lunes como amanecimos. El plan era apagar el país, pero como no pudieron quisieron que no haya resultados", aseguró.

Y continuó: "El lunes atacaron Caracas. Transmitían al mundo que en Venezuela había un alzamiento popular, una contrarrevolución violenta, criminal y fascista. No les importó contratar criminales de la peor calaña".

Luego destacó que afortunadamente el domingo por la noche el Consejo Nacional Electoral pudo acceder a los datos y dar el primer resultado de las elecciones.

Acto seguido contó que este mismo miércoles acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para presentar un recurso de amparo ante la Sala Electoral de dicha corte, para que valide la elección del 28 de julio.

"He acudido al máximo tribunal para que la Sala Electoral proceda a abocarse en la resolución del contencioso electoral del domingo 28 de julio y dilucide desde el punto de vista del peritaje, técnico, jurídico e institucional y desde el punto de vista de las leyes venezolanos los acontecimientos del 28 de julio y posteriores y establezca con claridad y sentencia legal los resultados definitivos que me dan como ganador de la elección incluyendo todos los pasos y auditorías que se hicieron", señaló.

"El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela estamos listos para entregar todas las actas del 100% de mesas a la Sala Electoral cuando así lo requiera el contencioso electoral", puntualizó.

Maduro, sobre Machado y González Urrutia: "Deben estar bajo las rejas"

Sobre el final de su exposición, se habilitó una ronda de preguntas donde le preguntaron al presidente pasará con el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado.

Maduro respondió: "Si me preguntan mi opinión como ciudadano, esa gente debe estar bajo las rejas y debe haber justicia en Venezuela". El mandatario dijo que está comprometido con la paz de su país y de su pueblo.

"Si me preguntan que debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal, conocida por el pueblo como la sayona, de apellido Machado, yo diría como jefe de Estado que haya justicia justa. Ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la justicia y dar la cara", puntualizó.