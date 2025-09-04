4 de septiembre de 2025 Inicio
A los 91 años, murió el reconocido diseñador de moda Giorgio Armani

Fue uno de los referentes contemporáneos más importantes y dueño de una de las empresas más grandes de ropa a nivel mundial. Falleció acompañado de sus seres queridos, según un comunicado difundido por familiares.

Por

El reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió a los 91 años, según confirmaron de manera oficial desde su empresa. Fue uno de los referentes contemporáneos más importantes y dueño de una de las empresas más grandes de ropa a nivel mundial.

El accidente se cobró 17 vidas hasta el momento.
Accidente del funicular en Lisboa: ascienden a 16 los muertos y a 23 las personas heridas

“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, indicó la compañía en un comunicado.

Leo Dell’Orco, su pareja desde hace 20 años, y su familia estaban junto con él. Según los diarios italianos, el velorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo en el Armani/Teatro que está ubicado en Milán, Italia.

Giorgio Armani

Con su empresa, una de las más importantes a nivel mundial, facturaba unos €2.300 millones, es decir, u$s2.700 millones al año. Y, hace algunos días, había adquirido La Capannina, la sala de baile más antigua del mundo tras el cierre del Roseland de Nueva York.

Según los medios italianos, hace algunas semanas había tenido una complicación en su salud, cuando lo hospitalizaron por una infección pulmonar y se recuperó en su casa de la Vía Borgonuovo.

