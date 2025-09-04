A los 91 años, murió el reconocido diseñador de moda Giorgio Armani Fue uno de los referentes contemporáneos más importantes y dueño de una de las empresas más grandes de ropa a nivel mundial. Falleció acompañado de sus seres queridos, según un comunicado difundido por familiares. Por







El reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió a los 91 años, según confirmaron de manera oficial desde su empresa. Fue uno de los referentes contemporáneos más importantes y dueño de una de las empresas más grandes de ropa a nivel mundial.

“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, indicó la compañía en un comunicado.

Leo Dell’Orco, su pareja desde hace 20 años, y su familia estaban junto con él. Según los diarios italianos, el velorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo en el Armani/Teatro que está ubicado en Milán, Italia.

Giorgio Armani Redes sociales Con su empresa, una de las más importantes a nivel mundial, facturaba unos €2.300 millones, es decir, u$s2.700 millones al año. Y, hace algunos días, había adquirido La Capannina, la sala de baile más antigua del mundo tras el cierre del Roseland de Nueva York.