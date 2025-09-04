Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es Es una epopeya de acción histórica con corazón, liderada por una Viola Davis poderosa, imágenes que atrapan y un mensaje de sororidad y feminismo que resuena hoy. Un drama para ver con atención, emoción y el aplauso final listo.







Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: desde su llegada a otras regiones de Latinoamérica —y según varios foros fans— se convirtió rápidamente en uno de los títulos más viales de la plataforma, ¿cuál es?

El film logra mezclar el esplendor visual de un blockbuster con una profundidad emocional sorprendente. La dirección de Gina Prince-Bythewood y la actuación de Viola Davis destacan especialmente; técnicamente, la narrativa deslumbra gracias a su fotografía, vestuario, diseño de producción y coreografías bélicas que golpean con fuerza.

Aún con su belleza visual, no evita las licencias históricas: algunos personajes antagonistas se sienten planos, el guion es emotivo pero algo predecible, y ciertos conflictos carecen de fondo complejo. Gran parte del rodaje se realizó en Sudáfrica, principalmente entre la provincia de KwaZulu-Natal (paisajes de jungla) y Ciudad del Cabo. La dirección priorizó equipos técnicos liderados por mujeres y personas de color, desde fotografía hasta diseño de vestuario y maquillaje.

La mujer rey Sinopsis de La mujer rey, la película que está disponible en Netflix Ambientada en la década de 1820, la narrativa sigue a la general Nanisca (Viola Davis), quien entrena a una nueva generación de mujeres guerreras para defender el reino africano de Dahomey frente a amenazas invasoras. Está inspirada en hechos reales y está cargada de emoción, coraje y liderazgo femenino.

Tráiler de La mujer rey Embed - La Mujer Rey - Tráiler Oficial Reparto de La mujer rey Encabeza Viola Davis como la firme general Nanisca, acompañada por Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega y Hero Fiennes Tiffin, entre otros.