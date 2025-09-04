IR A
Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es

Es una epopeya de acción histórica con corazón, liderada por una Viola Davis poderosa, imágenes que atrapan y un mensaje de sororidad y feminismo que resuena hoy. Un drama para ver con atención, emoción y el aplauso final listo.

Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: desde su llegada a otras regiones de Latinoamérica —y según varios foros fans— se convirtió rápidamente en uno de los títulos más viales de la plataforma, ¿cuál es?

Te puede interesar:

El film logra mezclar el esplendor visual de un blockbuster con una profundidad emocional sorprendente. La dirección de Gina Prince-Bythewood y la actuación de Viola Davis destacan especialmente; técnicamente, la narrativa deslumbra gracias a su fotografía, vestuario, diseño de producción y coreografías bélicas que golpean con fuerza.

Aún con su belleza visual, no evita las licencias históricas: algunos personajes antagonistas se sienten planos, el guion es emotivo pero algo predecible, y ciertos conflictos carecen de fondo complejo. Gran parte del rodaje se realizó en Sudáfrica, principalmente entre la provincia de KwaZulu-Natal (paisajes de jungla) y Ciudad del Cabo. La dirección priorizó equipos técnicos liderados por mujeres y personas de color, desde fotografía hasta diseño de vestuario y maquillaje.

La mujer rey

Sinopsis de La mujer rey, la película que está disponible en Netflix

Ambientada en la década de 1820, la narrativa sigue a la general Nanisca (Viola Davis), quien entrena a una nueva generación de mujeres guerreras para defender el reino africano de Dahomey frente a amenazas invasoras. Está inspirada en hechos reales y está cargada de emoción, coraje y liderazgo femenino.

Tráiler de La mujer rey

Embed - La Mujer Rey - Tráiler Oficial

Reparto de La mujer rey

Encabeza Viola Davis como la firme general Nanisca, acompañada por Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega y Hero Fiennes Tiffin, entre otros.

