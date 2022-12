Selección Argentina: ¿Quién filtró la supuesta lesión de Rodrigo De Paul?. 

Cuando le preguntaron por cómo está De Paul, que supuestamente tuvo que abandonar la práctica del miércoles para hacerse unos estudios, la respuesta del DT argentino fue contundente. "Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo", dijo el entrenador pero el periodista se negó a revelar sus fuentes.

Luego, otra periodista le preguntó si le molestaba que se filtrara información, a lo que Scaloni respondió realizando un llamado a la reflexión y haciendo una autocritica.

"A veces no se si jugamos para Argentina u Holanda. El entrenamiento fue a puertas cerradas. No nos interesa las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorara todo el entorno de Argentina y la Selección", expresó.

https://twitter.com/sudanalytics_/status/1600857518494076928 “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.



Lionel Scaloni.pic.twitter.com/yQctdCjAuA — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 8, 2022

¿Juega o no juega De Paul?

Tras el enojo de Scaloni, en Argenzuela debatieron sobre los dichos del entrenador. "Lo que hizo fue poner a los periodistas deportivos contra la gente. No entiendo por qué salió a hablar hoy así de esa manera", cuestionó Ignacio Genovart.

"¿La culpa es nuestra por contar lo que pasa con De Paul y no del que filtra la información? Scaloni busca en el periodismo deportivo un culpable", agregó el periodista deportivo. "Si lo que se contó es verdad no es culpa de nadie, si lo que se contó es mentira, sí", le respondió Damián Rojo.

"¿Saben cuando vamos a saber la verdad?". En el partido. Si juega De Paul, era todo verso. Si no juega De Paul tenían razón los deportistas", expresó por su parte Jorge Rial. "Si sale De Paul o termina los 90 minutos", redobló la apuesta Genovart.

Lo cierto es que este jueves De Paul estuvo a la par de sus compañeros en los ejercicios de entrada en calor que diagramó el preparador físico Luis Martín.