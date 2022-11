Mundial Qatar 2022: el indignante canto de los hinchas mexicanos contra Argentina

Sin embargo, lo que provocó la indignación de los argentinos fue que una de las letras hacía referencia directa a la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra. "Y ya lo ve, y ya lo ve, en las Malvinas se habla inglés", cantó el grupo de mexicanos. "Uno más, uno más", arengó uno de ellos.

En ese momento, un hincha argentino se levantó del asiento y se acercó a los mexicanos. "No, no, eh. Uno más no, uno más no. Esa... Te permito todas. Esa, no", les advirtió. Sin embargo, los fanáticos de México no respetaron su pedido y le respondieron con risas y burlas.

México y Argentina se enfrentarán el próximo sábado desde las 16 en el Estadio Lusail por la segunda fecha del Grupo C. El partido es crucial para definir la continuidad de ambas Selecciones en la Copa del Mundo.

La FIFA abrió un expediente contra México por cánticos discriminatorios

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos de los aficionados durante el encuentro contra Polonia, por la primera fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022.

Durante el empate a cero, se escucharon diversas manifestaciones: desde insultos al árbitro australiano Christ Beath hasta repetir el grito de carácter homofóbico, que le acarreó varios problemas al equipo azteca en eliminatoria mundialista.

Hasta el momento no se especificó la razón exacta del expediente abierto a México, según informó el diario El Universal. Sin embargo, las sanciones pueden ir desde una multa, la pérdida de puntos o hasta la exclusión del torneo.