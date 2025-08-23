23 de agosto de 2025 Inicio
Soy nutricionista y estos son los riesgos de comer chorizo o morcilla

Los embutidos procesados aportan hierro, pero también son ricos en grasas y sodio y pueden elevar el colesterol. Cada cuánto se recomienda consumirlos.

Los nutricionistas recomiendan reducir el consumo de chorizo y morcilla.

Los nutricionistas recomiendan reducir el consumo de chorizo y morcilla.

En los últimos años, los expertos en nutrición han puesto el foco en las carnes rojas y advirtieron que es necesario moderar su consumo. Si bien es una fuente de vitaminas, hierro y proteínas, algunos cortes pueden elevar los niveles de colesterol, especialmente aquellos que contienen mucha grasa.

En particular, los especialistas recomiendan prestar atención al consumo de carnes rojas procesadas como el chorizo y la morcilla, ya que consumirlos en exceso puede traer riesgos para la salud. Según indican, no deberíamos comerlos todas las semanas sino, como máximo, una o dos veces al mes.

El nutricionista Luis A. Zamora, conocido por sus intervenciones en medios de comunicación españoles, explicó en su libro El método Z para comer bien que es importante reducir el consumo de estos embutidos y reemplazarlos por carnes blancas como pollo, pavo o conejo.

Los riesgos de comer chorizo o morcilla, según un nutricionista

Zamora señaló que el chorizo y la morcilla son alimentos procesados y con un alto contenido de sodio. "Las carnes rojas, o aquellas preparaciones que tienen sangre como un ingrediente, como es el caso de las morcillas y los chorizos, son las que más hierro aportan", sostuvo.

Aunque el hierro es necesario para el buen funcionamiento del organismo, ya que es clave para producir hemoglobina y transportar el oxígeno a todo el cuerpo, consumirlo en exceso puede acarrear riesgos para la salud y, en casos extremos, derivar en el desarrollo de enfermedades crónicas.

Además, las grasas saturadas presentes en estos embutidos pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como "colesterol malo", que tiende a acumularse en las arterias. Las personas que ya tienen problemas cardiovasculares deberían reducir al mínimo su consumo.

