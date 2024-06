Quién es Dan Saunders, un mozo que se convirtió en millonario por un error en un cajero automático

Cajero automático extracción

Cómo hizo su fortuna Dan Saunders, el hombre que aprovechó un error de los cajeros automáticos

Esa noche, al intentar retirar dinero de su cuenta bancaria, el cajero automático no mostraba su saldo disponible. Por lo que Dan pensó que no tenía suficientes fondos para sacar 200 dólares australianos, probó transferir desde su tarjeta de crédito, pero el dispositivo rechazó la operación. Después de varios intentos fallidos, decidió abandonar.

Desanimado, optó por retirar 200 dólares de su cuenta de sueldo y sorprendentemente el cajero le entregó el dinero, aunque no le permitió ver el saldo restante. Parecía que la transferencia desde su tarjeta de crédito se estaba procesando, pero el banco no la registraba, lo que hacía que pareciera inexistente, mientras el dinero aparecía en su cuenta sin claridad sobre su origen.

Sorprendido y un poco confundido, Dan volvió la bar con sus amigos y gastó el dinero. Aunque, al regresar a su casa pasó otra vez por el cajero, para probar nuevamente si tenía suerte. Ingresó los datos y pudo retirar dinero de la misma manera que la anterior. Sacó 500 dólares australianos, después 600 y se fue a su casa. Asombrado por lo que le ocurrió decidió aprovechar la situación y sacar dinero los días siguientes, hasta retirar 1,6 millones de dólares australianos.

En qué gastó el dinero que consiguió Dan Saunders y cómo continuó su vida después de convertirse en millonario

Después de conseguir el dinero, Dan se dio una vida de lujos y no se privó de nada desde hoteles, viajes, restaurantes caros, etc. Sin embargo, a medida que gastaba los millones no podía dejar de pensar y soñar, que la policía lo descubría y terminaba preso. Lleno de culpa y con cargo de conciencia, decidió llamar al banco y confesar lo que ocurrió.

Como resultado, recibió una sentencia de 12 meses de prisión por delitos de robo y fraude. No obstante, fue puesto en libertad y acordó realizar 18 meses de servicio comunitario, comprometiéndose a no cometer más delitos. Después de cumplir su condena, decidió narrar toda su experiencia en un podcast dividido en 8 episodios, que tuvo un éxito rotundo. Actualmente, según informa el periódico The West, están considerando llevar su historia al cine.