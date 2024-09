Qué explicación tiene Harvard sobre la relación entre lo que comemos y nuestra salud mental

Uma Naidoo, psiquiatra y especialista en nutrición, es conocida por su enfoque único que vincula la comida con la salud mental y cerebral. En su libro This Is Your Brain on Food, explora cómo ciertos alimentos afectan el estado de ánimo, la cognición y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Naidoo, profesora en la Facultad de Medicina de Harvard y directora de psiquiatría nutricional en el Hospital General de Massachusetts, destaca la importancia de una dieta saludable para mejorar el bienestar mental y prevenir trastornos neurológicos.