Qué es Evenapp, la plataforma para buscar tu salón de fiestas ideal

Muchas veces se torna engorroso el trabajo de localizar un lugar para realizar una reunión o celebración. Evenapp es una plataforma que cuenta con su aplicación móvil y su versión web y que permite rastrear, de forma rápida y sencilla, salones u otros espacios.

Evenapp permite rápidamente encontrar el salón ideal.

Evenapp permite rápidamente encontrar el salón ideal.

Ante la difícil tarea de encontrar el escenario indicado para un encuentro, Evenapp funciona como una plataforma integral, con acceso desde dispositivos móviles y navegadores web, que facilita la búsqueda de salones y espacios para eventos. El sistema ofrece herramientas de rastreo rápidas y sencillas para quienes organizan celebraciones.

El sándwich de lomito es una estrella de la gastronomía porteña. 
El bodegón de Buenos Aires con un lomo que tiene rúcula y jamón crudo

La plataforma tiene filtros de zona, capacidad y tipo de evento, entre otros, que dan precisión a la búsqueda y aseguran que la elección sea la más atinada. Permite chequear la información sobre el espacio con fotos reales, reseñas y el contacto directo con el lugar para pedir un presupuesto: todo en cuestión de minutos.

El secreto del éxito está en su asistente que, con Inteligencia Artificial, ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan. Se encarga de realizar el trabajo de selección y arroja distintos resultados para elegir la mejor opción.

La búsqueda de espacios para capacitaciones, workshops, reuniones importantes, juntadas familiares, fiestas de fin de año u otros eventos, mejorará con la optimización de tiempos y precisión que ofrece Evenapp.

Evenapp permite la búsqueda de espacios para eventos

Tanto el asistente virtual como el canal de contacto por WhatsApp, que funciona las 24 horas y cualquier día de la semana, trabajan de forma autónoma y brindan soporte para ubicar el mejor escenario para una celebración.

El usuario evitará, con Evenapp, la pérdida de tiempo que significa la búsqueda convencional: miles de llamados (muchos sin respuesta), intercambio de mails sin sentido, visitas a sitios de internet que no tienen imágenes del espacio que promocionan, etcétera.

