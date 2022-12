Luquitas Rodríguez: "No creo que haya un nuevo Pergolini o Suar, con ese poder en una persona"

Luquitas Rodríguez está en su gran momento. El streamer brilla en la actualidad en las transmisiones en vivo que conduce desde el canal oficial de la AFA en el Mundial Qatar 2022 . y sigue dando que hablar en cualquiera de las redes sociales en la que se exprese. "El paso del tiempo es algo que a veces me gusta y a veces no me gusta, elijo bien donde gastarlo" , sintetizó en la jugosa entrevista de "El viaje con Diego Iglesias".

" En líneas generales lo que más me moviliza es divertirme, es algo que tiene que estar transversalmente a todas las actividades que elijo hacer, sino me divierto no encuentro razón por la cual estar en ese momento en ese lugar ", explicó el conductor del programa de radio Paren la Mano Ok.

Desde chico, al humorista, se interesó por los videojuegos, pero con los años el cine fue ocupando un lugar más importante durante su adolescencia: "Es clave en mi formación como ser humano; la escuela, los amigos, la familia y el cine".

"De más grande me interesó más como un lente para entender al mundo", graficó. En esa línea, resaltó que "en todo lo que es comedia, hacer reír es un oficio que domino bastante. Hace 11 años que lo hago, a veces mejor, a veces peor pero lo intento. Creo que este oficio, en particular, lo domino".

Captura de pantalla (14).png

El humor ocupa un lugar muy importante en su vida. Si bien comenzó a estudiar stand up hace años atrás, en sus comienzos se animaba a probar cosas nuevas y explicó que si alguno de esos chistes fracasaba "no pasaba nada, seguía intentando". De hecho, explica que si algo no funciona utiliza eso como herramienta para poder medir a su público y mejorar: "Tenés que contemplar qué puede fallar, hay que amigarse con qué puede fallar".

Pero estar preparado a que algo no salga bien no significa tener las expectativas bajas, todo lo contrario."Tengo expectativas altísimas siempre, las más altas. Siempre lo mejor, el tema es que si no sale no quedarse con eso no todo depende de que todo lo haga bien o mal, esperar que te acompañe", resumió.

A partir de eso, de ver a su público en vivo y desde que creó su canal en Twich, existen diferentes métricas que califican a una nueva celebridad de internet para que funcione o no. Pero tampoco le quita el sueño: "Lo mejor que uno hace no sucede cuando estás pensando cuantas reproducciones o gente mirando hay, pero es imposible no prestarle atención a eso".

"Hoy en día una tía sube una foto a Instagram y se fija cuantos likes tuvo. Entonces imagínate si le influye a una persona que eso es su fuente de trabajo, que eso significa que le vaya mejor o peor en lo que uno hace", resaltó el streamer.

Pero en cuanto a su propia escala de valores, lo que más aprecia es que el show sea divertido. "Las métricas llegan solas".

Captura de pantalla (15).png

Llegar al público mediante las transmisiones en vivo

Luquitas Rodríguez también es conocido por stremear desde su canal en Twich, donde genera contenido para sus 300.000 seguidores.

Tener un canal en Twich permite que miles de personas puedan compartir su día a día, tener entrevistas con invitados o simplemente jugar videojuegos, pero también que nuevas estrellas y conductores surjan de una manera diferente a la clásica televisión.

"Algo cambió, antes en la tele eran 4 o 5 nombres las principales figuras y esos nombres luchaban constantemente entre ellos, estaba centralizado en una persona, en algo", explicó.

En esa línea explicó que "creo que si bien con todas las maldades, lo digital va a estar todo descentralizado". Un mundo distinto del que buscará formar parte: "No creo que haya un nuevo Mario Pergolini o Adrián Suar, ya no va a existir esa concentración de poder en una persona".

¿Cómo tu fue viaje?

-Satisfactorio. Estoy muy conforme con lo que es mi vida, aunque eso no quiere decir que practique la felicidad a diario. No me puedo quejar, soy un afortunado.