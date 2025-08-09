Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomitos excelentes

Los lomitos son uno de los sándwiches más populares de Argentina y de Uruguay. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, existen distintas versiones dependiendo de la zona y el gusto del consumidor, pero la receta básica es simple y deliciosa: carne de lomo hecha a la plancha o a la parrilla y servida en pan de pebete.
Junto con el choripán y los sándwiches de bondiola y milanesa, fue la típica comida rápida que se encontraba en cualquier puesto, restaurante o espacio público antes de que las hamburgueserías lo invadieran todo. Tan rico es que el sitio especializado TasteAtlas lo ubicó en el Top 10 de sándwiches a nivel mundial.
Aunque se trata de una comida simple y popular, hay locales que lograron elevarla y convertirla en una verdadera exquisitez. Estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer unos lomitos excelentes.
La Rambla
Sandwich de lomito de La Rambla
Instagram @laramblaar
Fundado por inmigrantes españoles, este histórico bar de Recoleta abrió sus puertas en 1963 en la esquina de Posadas y Ayacucho, a metros de la Avenida Alvear. Aún conserva su decoración tradicional y sus hermosos muebles de madera; es una parada tradicional para los vecinos del barrio.
Francis Mallmann calificó su sándwich de lomito como "el mejor de Buenos Aires". Hay muchas variedades, entre ellas el clásico (tomate, jamón y queso derretido), español (rúcula fresca y jamón crudo) y porteño (con morrones asados). Queda en Posadas 1602 y abre todos los días desde las 7 hasta la medianoche.
Lomitería Popular
Sandwich de lomito de Lomitería Popular
Instagram @lomiteriapopular.buenosaires
Este restaurante se enorgullece de servir el mejor lomito cordobés muy cerca de Buenos Aires. Tiene tres sucursales, todas en el conurbano: Dr. Emilio Cardeza 162 (Monte Grande), Av. Juan Domingo Perón 2701 (Valentín Alsina) y Santa Rosa 1495 (Castelar). Abren todos los días en horario corrido.
El menú incluye el lomito clásico (jamón, queso tybo, huevo, lechuga, tomate y mayonesa casera), el picante (queso tybo, panceta, salteado de morrones y cebolla con salsa picante) y el americano (panceta, huevo revuelto, queso cheddar, cebolla morada, barbacoa y mayonesa casera).