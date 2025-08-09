9 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomitos excelentes

Es una comida simple, clásica y popular, pero estos locales lograron elevarla a otro nivel. Son ideales para disfrutar en una salida con amigos.

Estos sándwiches de lomito son una verdadera delicia.

Los lomitos son uno de los sándwiches más populares de Argentina y de Uruguay. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, existen distintas versiones dependiendo de la zona y el gusto del consumidor, pero la receta básica es simple y deliciosa: carne de lomo hecha a la plancha o a la parrilla y servida en pan de pebete.

Desde bodegones históricos hasta propuestas gourmet, CABA ofrece una experiencia gastronómica para todos los gustos.
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer un delicioso locro

Junto con el choripán y los sándwiches de bondiola y milanesa, fue la típica comida rápida que se encontraba en cualquier puesto, restaurante o espacio público antes de que las hamburgueserías lo invadieran todo. Tan rico es que el sitio especializado TasteAtlas lo ubicó en el Top 10 de sándwiches a nivel mundial.

Aunque se trata de una comida simple y popular, hay locales que lograron elevarla y convertirla en una verdadera exquisitez. Estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer unos lomitos excelentes.

La Rambla

Sandwich de lomito de La Rambla

Fundado por inmigrantes españoles, este histórico bar de Recoleta abrió sus puertas en 1963 en la esquina de Posadas y Ayacucho, a metros de la Avenida Alvear. Aún conserva su decoración tradicional y sus hermosos muebles de madera; es una parada tradicional para los vecinos del barrio.

Francis Mallmann calificó su sándwich de lomito como "el mejor de Buenos Aires". Hay muchas variedades, entre ellas el clásico (tomate, jamón y queso derretido), español (rúcula fresca y jamón crudo) y porteño (con morrones asados). Queda en Posadas 1602 y abre todos los días desde las 7 hasta la medianoche.

Lomitería Popular

Sandwich de lomito de Lomitería Popular

Este restaurante se enorgullece de servir el mejor lomito cordobés muy cerca de Buenos Aires. Tiene tres sucursales, todas en el conurbano: Dr. Emilio Cardeza 162 (Monte Grande), Av. Juan Domingo Perón 2701 (Valentín Alsina) y Santa Rosa 1495 (Castelar). Abren todos los días en horario corrido.

El menú incluye el lomito clásico (jamón, queso tybo, huevo, lechuga, tomate y mayonesa casera), el picante (queso tybo, panceta, salteado de morrones y cebolla con salsa picante) y el americano (panceta, huevo revuelto, queso cheddar, cebolla morada, barbacoa y mayonesa casera).

