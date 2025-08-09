Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer lomitos excelentes Es una comida simple, clásica y popular, pero estos locales lograron elevarla a otro nivel. Son ideales para disfrutar en una salida con amigos. Por







Estos sándwiches de lomito son una verdadera delicia. Instagram @lomiteriapopular.buenosaires

Los lomitos son uno de los sándwiches más populares de Argentina y de Uruguay. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, existen distintas versiones dependiendo de la zona y el gusto del consumidor, pero la receta básica es simple y deliciosa: carne de lomo hecha a la plancha o a la parrilla y servida en pan de pebete.

Junto con el choripán y los sándwiches de bondiola y milanesa, fue la típica comida rápida que se encontraba en cualquier puesto, restaurante o espacio público antes de que las hamburgueserías lo invadieran todo. Tan rico es que el sitio especializado TasteAtlas lo ubicó en el Top 10 de sándwiches a nivel mundial.

Aunque se trata de una comida simple y popular, hay locales que lograron elevarla y convertirla en una verdadera exquisitez. Estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer unos lomitos excelentes.

La Rambla Sandwich de lomito de La Rambla Instagram @laramblaar Fundado por inmigrantes españoles, este histórico bar de Recoleta abrió sus puertas en 1963 en la esquina de Posadas y Ayacucho, a metros de la Avenida Alvear. Aún conserva su decoración tradicional y sus hermosos muebles de madera; es una parada tradicional para los vecinos del barrio.

Francis Mallmann calificó su sándwich de lomito como "el mejor de Buenos Aires". Hay muchas variedades, entre ellas el clásico (tomate, jamón y queso derretido), español (rúcula fresca y jamón crudo) y porteño (con morrones asados). Queda en Posadas 1602 y abre todos los días desde las 7 hasta la medianoche.