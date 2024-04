Interesante oportunidad: los detalles de una vacante para trabajar en casa y ganar en dólares

Se trata de una vacante para el puesto de Teleoperador, que tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y en constante evolución, desarrollando sus habilidades y creciendo junto con la empresa.

Trabajo remoto Cómo aplicar a una oferta de trabajo remoto y ganar en dólares Pexels

De qué se trata el puesto de trabajo

La labor consiste en ser teleoperador de Ringwork, una plataforma digital internacional innovadora que se dedica a enlazar teleoperadores con clientes internacionales, ofreciendo un servicio de alta calidad y eficiencia, de manera freelance.

Ringwork les ofrece a sus teleoperadores, que trabajan desde sus casas, flexibilidad en el horario, lo que permite a sus empleados organizar su tiempo de trabajo de acuerdo a sus necesidades, aunque la jornada a cumplir es full time.

Requisitos para acceder a la propuesta laboral

La empresa no especifica los requisitos de formación académica, pero sí será necesaria una computadora y tener conexión a Internet. Además, no requiere experiencia profesional previa, aunque contar con ella siempre es un plus.

Cómo acceder al trabajo remoto y ganar en dólares

Para aplicar, se debe ingresar a LinkedIn y buscar el perfil de Speakgain. Una vez allí, dirigirse a la solapa Empleos y entrar a la que dice "US$$ - OFERTA DE TELEOPERADOR FREELANCE / TELETRABAJO (COBRO EN DOLARES)". Por último, seguir los pasos para anotarse en esta búsqueda.