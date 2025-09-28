Cuál es el significado oculto de poner el volumen del televisor en números pares según la psicología

Los especialistas en salud mental explicaron qué motiva este comportamiento que algunas personas muestran al organizar ciertas cifras en un orden específico.

Es probable que formes parte de un grupo reducido de personas en el mundo que disfruta ajustar el volumen del televisor o de la radio en el auto utilizando números pares. Este comportamiento, aunque pueda parecer trivial o espontáneo, responde a un patrón que los psicólogos han identificado tras analizar con detalle este tipo de hábitos. Comprender su origen permite desentrañar la motivación que se esconde detrás de estas elecciones aparentemente simples.

Muchas conductas diarias se realizan de manera automática, sin que la persona siquiera se dé cuenta, y en la rutina suelen pasar desapercibidas para quienes las observan. Son actos recurrentes que no generan inconvenientes, pero que reflejan procesos del inconsciente que guían nuestras decisiones de forma sutil. Ajustar el volumen a cifras pares constituye un ejemplo claro de este tipo de patrones, donde la elección de un número no es casual.

En ciertos casos, este comportamiento se manifiesta de manera inversa: algunas personas prefieren números impares. Los especialistas en salud mental señalan que ambas tendencias responden a la necesidad de orden, control o satisfacción estética que el cerebro busca al ejecutar acciones cotidianas. Así, un hábito tan simple como modificar el volumen revela una faceta más profunda de la psicología individual.

Dejar el volumen de cualquier dispositivo, ya sea televisor, radio o equipo de música, en números pares constituye un hábito frecuente que, aunque parezca una simple costumbre, tiene raíces interesantes en la psicología cognitiva y en la necesidad humana de orden y control . Para muchas personas, esta práctica se transforma en un ritual inconsciente que aporta sensación de equilibrio y completitud en un entorno que suele percibirse como caótico.

Este comportamiento se relaciona con la "neurosis de control" o con manifestaciones leves del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El cerebro busca patrones y simetría; los números pares (2, 4, 6, 8, etc.) resultan inherentemente divisibles y balanceados, lo que genera satisfacción psicológica al percibirse como más ordenados o correctos. En cambio, los números impares se sienten incompletos, asimétricos o desequilibrados, provocando una ligera incomodidad cognitiva.

La elección de números pares también responde a la necesidad de reducir la ansiedad. Ajustar el volumen siguiendo esta regla funciona como un mecanismo de afrontamiento. Al establecer esta pauta, la persona percibe que ejerce control sobre un aspecto pequeño de su vida, disminuyendo la incertidumbre y aliviando la sensación de desorden o inestabilidad en el entorno.

Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano está diseñado para detectar patrones como estrategia de supervivencia. Aplicar un orden estricto, como usar únicamente números pares, refuerza un patrón predecible que ofrece un alivio mental inmediato y una recompensa psicológica, consolidando así el hábito y convirtiéndolo en una especie de compulsión.

Además de los números pares, el dígito cero y los múltiplos de cinco suelen servir como puntos de referencia para muchas personas. Sin embargo, la preferencia por los pares se vincula específicamente con la simetría visual y auditiva. Un número par en la pantalla o en el dial transmite una sensación de estabilidad y balance que no se logra con los números impares, percibidos como sobrantes o desiguales.

Es importante diferenciar esta inclinación de una patología real. En la mayoría de los casos, ajustar el volumen a un número par es una manía inofensiva que no interfiere con la vida cotidiana. Solo representa un problema si la persona siente una angustia intensa o una necesidad irracional de corregir el volumen, al punto de que no hacerlo genere malestar o afecte sus actividades diarias.

En síntesis, la costumbre de poner el volumen en números pares ejemplifica cómo el deseo subconsciente de orden y simetría se manifiesta en pequeños rituales cotidianos. Constituye un intento de imponer una estructura simple sobre el mundo exterior, una pequeña victoria cognitiva frente a la aleatoriedad que nos rodea.