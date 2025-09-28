28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el significado oculto de poner el volumen del televisor en números pares según la psicología

Los especialistas en salud mental explicaron qué motiva este comportamiento que algunas personas muestran al organizar ciertas cifras en un orden específico.

Por
Cuál es el significado oculto de poner el volumen del televisor en números pares según la psicología
Freepik.

Es probable que formes parte de un grupo reducido de personas en el mundo que disfruta ajustar el volumen del televisor o de la radio en el auto utilizando números pares. Este comportamiento, aunque pueda parecer trivial o espontáneo, responde a un patrón que los psicólogos han identificado tras analizar con detalle este tipo de hábitos. Comprender su origen permite desentrañar la motivación que se esconde detrás de estas elecciones aparentemente simples.

La NASA dió a conocer nuevos estudios relevantes sobre el Sol
Te puede interesar:

La NASA reveló que la actividad solar está en aumento: qué significa y qué peligro tiene

Muchas conductas diarias se realizan de manera automática, sin que la persona siquiera se dé cuenta, y en la rutina suelen pasar desapercibidas para quienes las observan. Son actos recurrentes que no generan inconvenientes, pero que reflejan procesos del inconsciente que guían nuestras decisiones de forma sutil. Ajustar el volumen a cifras pares constituye un ejemplo claro de este tipo de patrones, donde la elección de un número no es casual.

En ciertos casos, este comportamiento se manifiesta de manera inversa: algunas personas prefieren números impares. Los especialistas en salud mental señalan que ambas tendencias responden a la necesidad de orden, control o satisfacción estética que el cerebro busca al ejecutar acciones cotidianas. Así, un hábito tan simple como modificar el volumen revela una faceta más profunda de la psicología individual.

Televisión, control remoto

Qué significa dejar el volumen siempre en números pares según la psicología

Dejar el volumen de cualquier dispositivo, ya sea televisor, radio o equipo de música, en números pares constituye un hábito frecuente que, aunque parezca una simple costumbre, tiene raíces interesantes en la psicología cognitiva y en la necesidad humana de orden y control. Para muchas personas, esta práctica se transforma en un ritual inconsciente que aporta sensación de equilibrio y completitud en un entorno que suele percibirse como caótico.

Este comportamiento se relaciona con la "neurosis de control" o con manifestaciones leves del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El cerebro busca patrones y simetría; los números pares (2, 4, 6, 8, etc.) resultan inherentemente divisibles y balanceados, lo que genera satisfacción psicológica al percibirse como más ordenados o correctos. En cambio, los números impares se sienten incompletos, asimétricos o desequilibrados, provocando una ligera incomodidad cognitiva.

La elección de números pares también responde a la necesidad de reducir la ansiedad. Ajustar el volumen siguiendo esta regla funciona como un mecanismo de afrontamiento. Al establecer esta pauta, la persona percibe que ejerce control sobre un aspecto pequeño de su vida, disminuyendo la incertidumbre y aliviando la sensación de desorden o inestabilidad en el entorno.

Televisión

Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano está diseñado para detectar patrones como estrategia de supervivencia. Aplicar un orden estricto, como usar únicamente números pares, refuerza un patrón predecible que ofrece un alivio mental inmediato y una recompensa psicológica, consolidando así el hábito y convirtiéndolo en una especie de compulsión.

Además de los números pares, el dígito cero y los múltiplos de cinco suelen servir como puntos de referencia para muchas personas. Sin embargo, la preferencia por los pares se vincula específicamente con la simetría visual y auditiva. Un número par en la pantalla o en el dial transmite una sensación de estabilidad y balance que no se logra con los números impares, percibidos como sobrantes o desiguales.

netflix control

Es importante diferenciar esta inclinación de una patología real. En la mayoría de los casos, ajustar el volumen a un número par es una manía inofensiva que no interfiere con la vida cotidiana. Solo representa un problema si la persona siente una angustia intensa o una necesidad irracional de corregir el volumen, al punto de que no hacerlo genere malestar o afecte sus actividades diarias.

En síntesis, la costumbre de poner el volumen en números pares ejemplifica cómo el deseo subconsciente de orden y simetría se manifiesta en pequeños rituales cotidianos. Constituye un intento de imponer una estructura simple sobre el mundo exterior, una pequeña victoria cognitiva frente a la aleatoriedad que nos rodea.

Noticias relacionadas

 Al fortalecer la autoestima y la autonomía, se facilita la construcción de relaciones equilibradas, fundadas en un amor consciente que surge de la elección y no de la carencia.

Por qué la psicología dice que pensar en "la media naranja" puede ser peligroso: cuál es el significado oculto

El mensaje oculto en tener el auto sucio

Cuál es el significado de que tu auto siempre esté sucio según la psicología

Por qué no hay que hablarles de esta forma a los perros.

Por qué no hay que hablarle como bebé a los perros, según un entrenador canino

Hablarles como bebés a los perros les puede generar un daño conductal a futuro,

Por qué no hay que hablarle como bebé a los perros, según un entrenador canino

Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Rating Cero

La vida personal de Dobrev se mantuvo en el foco público luego de la finalización de su compromiso con Shaun White.  

¿Tiene nueva pareja? A Zac Efron lo vieron con una vieja amiga y surgieron rumores de relación

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Las últimas noticias relacionadas con la licencia de conducir

Qué personas no podrán renovar la licencia de conducir con los últimos cambios del Gobierno

Hace 6 minutos
Lola Latorre usa una de las fragancias francesas más caras y vendidas en todo Europa.

Este es el perfume favorito de Lola Latorre: es francés y tiene un aroma único

Hace 6 minutos
Un cohete SpaceX fue lanzado por la NASA para esta misión

La NASA busca mapear la burbuja que rodea al Sistema Solar y lanzará varias naves espaciales

Hace 9 minutos
Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

Hace 10 minutos
La vida personal de Dobrev se mantuvo en el foco público luego de la finalización de su compromiso con Shaun White.  

¿Tiene nueva pareja? A Zac Efron lo vieron con una vieja amiga y surgieron rumores de relación

Hace 10 minutos