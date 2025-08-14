Con este truco casero podés ahuyentar a las moscas de tu hogar definitivamente Cosechó miles de likes y se volvió viral en TikTok tras revelar el truco casero para eliminar las moscas. En esta nota te contamos cómo hacerlo vos también. Por







Un excelente repelente casero para moscas, recomendado por un usuario de tiktok.

Uno de los últimos trends virales en redes sociales ha captado la atención de miles de usuarios: un truco casero infalible para ahuyentar las moscas del hogar con ingredientes completamente naturales. Este tipo de contenido, que ofrece soluciones prácticas para problemas cotidianos, suele volverse un éxito inmediato, acumulando millones de reproducciones en poco tiempo.

En esta ocasión, un usuario de TikTok (@badabun) compartió un método casero que promete eliminar estas molestas intrusas de manera sencilla y efectiva. Las moscas no solo son una molestia con su constante zumbido, sino que también pueden representar un riesgo para la salud, ya que contaminan los alimentos con bacterias capaces de provocar enfermedades como la gastroenteritis.

Para mantenerlas alejadas, es clave reforzar la limpieza del hogar, sellar correctamente los tachos de basura y alimentos, e incorporar repelentes naturales como velas de citronela o plantas aromáticas como lavanda, menta y albahaca. A pesar de estas recomendaciones, el truco casero en TikTok promete ser la solución definitiva. Con elementos simples y accesibles, esta técnica casera se ha convertido en el método favorito de muchos para mantener los ambientes libres de moscas de manera natural y efectiva.

repelente Cómo es el truco para ahuyentar las moscas de tu casa En su video, el usuario de TikTok muestra cómo preparar un efectivo repelente casero para moscas con ingredientes simples. Para hacerlo, es necesario mezclar en un dosificador medio litro de agua, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, media taza de vinagre blanco y dos cucharadas de suavizante de ropa.

Una vez que la preparación está lista, se coloca en el dosificador, que comenzará a actuar como un mata-moscas natural. Con este método, es posible mantener alejados a estos insectos molestos y disfrutar de un ambiente más limpio y libre de interrupciones.