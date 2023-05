Cómo hacer comida casera saludable para mi gato

Comprar comida para gatos en los pet shops o en las veterinarias es habitual, pero mucha gente considera que es mejor cocinarle a ellos y no darle comida procesada. Al momento de hacerlo, es importante saber que hay que tener cuidado para que no se contagie de toxoplasmosis y, además, no debés repetir siempre el mismo menú porque, a largo plazo, puede sufrir problemas de salud.