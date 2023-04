Cómo conservar las aceitunas

El cierre del mismo tiene que ser hermético, esto nos permitirá que las aceitunas se conserven por más tiempo, sin perder su sabor y los nutrientes que aportan, mencionados con anterioridad.

Un dato no menor, en caso de que nos haya sobrado líquido, las aceitunas deben estar guardadas allí para que se conserven mejor. En caso de que considere que es poco, podrá agregar un poco de agua hasta cubrir las aceitunas. En caso de que no tenga líquido de las aceitunas y tenga que conservarlas solamente con agua, es recomendable agregarle sal y rodajas de limón a las mismas.

Guardar las aceitunas en le heladera: ¿por cuánto tiempo se puede?

La heladera es el mejor lugar para conservar las aceitunas, el frío ayudará a conservar mejor su sabor y vitaminas. No obstante, no deberán permanecer por más de 5 días. De todos modos, antes de consumirlas, pruébelas y si las nota un tanto ácidas, es recomendable no consumirlas.