Adiós al jean azul: estos serán los colores en tendencia para el otoño 2026

Las nuevas paletas del denim reflejan un cambio en el estilo cotidiano. Las propuestas priorizan tonos neutros y diferentes cortes para renovar el guardarropa.

Este color aparece en cortes rectos

Este color aparece en cortes rectos, acampanados y también en versiones baggy. 

  • Las pasarelas y el street style impulsan una paleta distinta para el denim de la próxima temporada.
  • Los tonos café, blanco y negro ganan protagonismo en lugar del clásico índigo.
  • La tendencia apuesta por conjuntos monocromáticos y contrastes con calzado llamativo.
  • Diferentes cortes y texturas permiten adaptar estos pantalones a estilos urbanos, formales o relajados.

Durante años, el denim azul fue el protagonista indiscutido del guardarropa urbano. Sin embargo, las tendencias para el otoño 2026 señalan un cambio claro, en donde los jeans comienzan a aparecer en nuevos colores que desplazan al tradicional tono índigo.

La moda internacional muestra una inclinación hacia paletas más neutras y versátiles. Pasarelas y looks de calle coinciden en destacar variantes que se integran con facilidad a distintos estilos y que permiten armar conjuntos completos a partir de un mismo color.

En ese marco, el pantalón de denim deja de ser solo una prenda básica y pasa a convertirse en el punto de partida de diferentes propuestas estéticas que ya se observan en colecciones de marcas y en outfits urbanos.

Pantalón marrón

Los colores de jean que serán tendencia en otoño 2026

Uno de los tonos que gana espacio es el café. Este color aparece en cortes rectos, acampanados y también en versiones baggy. Su estética recuerda a los vaqueros teñidos de temporadas pasadas, aunque con acabados más mate o ligeramente desgastados. Los estilistas sugieren armar conjuntos en la misma gama cromática, incorporando chaquetas de pana y calzado con carácter, como pumps puntiagudos o botas grandes que aportan contraste.

El blanco también se ubica como una opción destacada. Este tono aparece tanto en modelos ajustados de tiro bajo como en siluetas amplias. En las pasarelas de firmas como Dior y Coach se mostraron versiones que permiten resaltar el calzado y los accesorios. Zapatillas de colores intensos o botines metalizados son algunas de las elecciones que acompañan este estilo, que aporta luminosidad al conjunto.

El negro, por otra parte, continúa siendo una alternativa confiable dentro del guardarropa. Este color funciona tanto para outfits de día como para propuestas más formales. Los modelos rectos o cropped pueden llevarse con bailarinas clásicas o con tacos cuadrados en dos tonos, mientras que los cortes amplios ofrecen una imagen más relajada.

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios

Oficial: estos son los nuevos valores de las multas de tránsito en marzo 2026

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

