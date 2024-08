Julieta Puente se despidió de Ibiza con una colección de microbikinis única: cuáles fueron los colores que lució

Julieta Puente, una de las influencers más destacadas de Instagram con casi un millón de seguidores, volvió a llamar la atención con su elección de microbikini durante sus vacaciones en Ibiza . La “Britney del Cardio” compartió en su perfil todo su repertorio en cuanto a sus apuestas de moda playera y no pasó desapercibida.

En otra ocasión, la influencer repitió el modelo pero en un color fucsia, una elección audaz y a la moda, especialmente popular desde el estreno de la película de "Barbie" en julio del año pasado. Para complementar este look de alto verano, añadió un pareo tejido en tono natural y unos lentes de sol en total black, accesorios esenciales para los días soleados en la playa.

En el pie de foto de su publicación, la influencer Fit compartió un mensaje reflexivo: “Un viaje tan sanador y mágico para el alma se termina con amigos en Ibiza. ¿Qué puede fallar? Lo más lindo de la vida, está acá”. La publicación rápidamente acumuló numerosos "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su estilo y autenticidad.

Desde un yate en Miami, Yanina Latorre volvió a mostrar la microbikini white off del momento

Yanina Latorre posó con una microbikini off white y cautivó a sus seguidores. Desde Miami Beach, la mediática aprovechó sus vacaciones en Estados Unidos para marcar tendencia con un look de playa que no puede faltar en el guardarropa de una fashionista.

El conjunto que eligió la influencer se destacó por su sencillez y estilo. La microbikini está compuesta por un corpiño triangular sencillo y una bombacha de tiro bajo con lazos en los laterales, que se atan en forma de moño.

Para complementar su look, añadió un par de lentes de sol XXL de color marrón, con vidrios semiopacos y marco metálico dorado. Su peinado, una ponytail alta y descontracturada, le dio el toque final a su estilo, el cual se viralizó en redes sociales.

En la descripción de su publicación, Yanina Latorre expresó: “La felicidad absoluta. Barquito en Miami, amoooooooooor”, acompañado de un emoji de sol. En otra imagen del carrusel, la conductora posó con el corpiño de la microbikini, complementándolo con una camisa celeste desabotonada y un minishort de jean negro, de tiro alto y con el ruedo deshilachado. De esta manera demostró su fanatismo por la moda y su lugar de referencia en este ambiente y en las redes sociales.

