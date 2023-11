Un exdirector del FMI señaló que si gana Milei "los días siguientes van a ser muy complicados y traumáticos"

Además se refirió al plan de dolarización del libertario y analizó que “para poder dolarizar de verdad hay que tener 40 mil millones de dólares para reemplazar lo que hay” y “la única forma es básicamente diciéndole a la gente lo que tenes no vale nada".

claudio loser.jpg

En la misma linea manifestó: "Cuando Milei dice que no se negocia lo de la dolarización y el Banco Central, no le creo". "La alternativa, a pesar de lo que dice Milei, yo no creo que entre en una dolarización inmediata y cerrar el Banco Central, va a decir que en realidad es no cerrarlo si no, no imprimir, pero no puedo jugarme", agregó.

Embed

En contrapartida, el exdirector para el Hemisferio Occidental del FMI analizó en diálogo con Futurock que un eventual gobierno del candidato presidencial de Unión Por la Patria, Sergio Massa, "va a ser algo más cuidadoso" porque "entiende que tiene que salir de esta situación altamente inflacionaria".

De todas maneras auguró que "los próximos meses, gane Massa o Milei van a ser muy difíciles por las reservas y la actividad económica".