Un asesor de Milei reconoció que no van "a dolarizar si no hay dólares"

Un asesor de Javier Milei reconoció que el proceso de dolarización no se hará "si no hay dólares". El economista Darío Epstein, miembro del equipo de La Libertad Avanza (LLA), explicó que esta propuesta económica "tiene sus defectos" y limitaciones , entre ellos que "no puede haber déficit fiscal".

"Vamos a ser claros. Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", aseguró este martes en un evento periodístico. Durante su exposición, Epstein sostuvo un billete de un dólar en una mano y $700 en la otra.

"Tiene sus defectos también, no solo virtudes. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", señaló.

En ese sentido, remarcó que "si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más".

Epstein se sumó al Consejo de Asesores Económicos de LLA a mediados de junio, en la previa de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde se impuso el candidato libertario. También es director de Research for Traders, una empresa dedicada al análisis de mercados de capitales.

Para Carlos Melconian, "la dolarización está a punto de archivarse"

Carlos Melconian aseguró que "la dolarización está a punto de archivarse" porque "sus propios ideólogos se están dando cuenta que no va". El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich cuestionó la propuesta de Javier Milei y adelantó que analiza un posible "desdoblamiento cambiario".

"Yo creo que está a punto de archivarse ese proceso porque sus propios ideólogos se están dando cuenta de que no va. Están detrás profesionales muy competentes como Roque Fernández y Carlos Rodríguez que entienden y muy bien lo que está pasando y se están corriendo de estas opciones", consideró.

"Hay propuestas que requieren una licuación feroz, no una inflación, una licuación. O requieren patear los pasivos del Banco Central, o requieren que alguien venga con una varita mágica y dolarice los depósitos", explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Carlos Melconian

El economista de Juntos por el Cambio reveló que su equipo estudia un "desdoblamiento" como alternativa de transición. De esta manera se instalaría un régimen bimonetario con "convivencia del peso y del dólar", pero "no es un tipo de cambio libre y flotante", remarcó.