Trabajadores despedidos de Fate apuntaron contra el Gobierno: "Están entrando millones de neumáticos de China"

La empresa anunció el cierre definitivo de su fábrica en San Fernando y cesará a 920 empleados. "Decían que la crisis no la iban a pagar los trabajadores. Es un industricidio del Gobierno", reclamaron.

Trabajadores de la fábrica Fate, ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, denunciaron este miércoles el cierre inesperado de la planta y el despido de su personal, una situación que los tomó completamente por sorpresa durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo al testimonio de los empleados, la empresa bajó las persianas sin previo aviso durante la madrugada, aprovechando que en el turno noche había una dotación mínima de personal. “Esperaron a que hubiera poca gente adentro, les dijeron que se retiraran porque la fábrica cerraba, pusieron candados y después nos informaron que el dinero iba a estar depositado”, relató uno de los trabajadores despedidos a Sergio Cirigliano en C5N.

Muchos de ellos se enteraron del cierre cuando ya estaban camino a cumplir su jornada laboral. “Me levanté a las 4.30 para entrar a las seis y ya tenía mensajes de compañeros avisando que la planta estaba cerrada”, contó Sergio, trabajador del sector mantenimiento, visiblemente conmocionado por la situación.

En el lugar se registraba una importante presencia policial, tanto dentro como fuera de la planta, mientras delegados gremiales y trabajadores permanecían en las inmediaciones a la espera de que salieran los compañeros que aún se encontraban dentro. “Queremos garantizar su integridad física. No nos vamos a ir hasta que todos estén afuera ”, señalaron.

Los empleados vincularon el cierre con el contexto económico y las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. “Esto está enmarcado en lo que se viene con la reforma laboral. Los empresarios se sienten con la espalda ancha para avanzar con estas decisiones” , advirtieron. En ese sentido, también apuntaron contra la apertura de importaciones. “Están entrando millones de neumáticos de China. Esa política industrial nos está dejando en la calle” , afirmaron.

“En las épocas buenas los trabajadores hicimos crecer esa fortuna, y en las malas nos exprimen y nos desechan”, expresaron con visible angustia.

Finalmente, los despedidos hicieron un llamado a la solidaridad y a la movilización. “Si hoy perdés tu fuente de trabajo, te convertís en un muerto social. Por eso llamamos a todos los trabajadores del país a organizarse y dar pelea, no solo por la reforma laboral, sino por cada puesto de trabajo que se pierde”, concluyeron.

Cerró la histórica fábrica de neumáticos Fate: despidieron a 920 empleados

En el marco de la caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la empresa Fate, fundada en 1940, anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Los accionistas, encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño, Vipal, experto en cubiertas para moto, se volcaron por el cierre en lugar de por un concurso de acreedores.

"Fate comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad", expresó la empresa en un texto ubicado en el exterior de la fábrica.

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", añade el comunicado.

La compañía explicó que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo". Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

"Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante", expresaron.