18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Trabajadores despedidos de Fate apuntaron contra el Gobierno: "Están entrando millones de neumáticos de China"

La empresa anunció el cierre definitivo de su fábrica en San Fernando y cesará a 920 empleados. "Decían que la crisis no la iban a pagar los trabajadores. Es un industricidio del Gobierno", reclamaron.

Por

El drama de los empleados desvinculados de Fate.

Trabajadores de la fábrica Fate, ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, denunciaron este miércoles el cierre inesperado de la planta y el despido de su personal, una situación que los tomó completamente por sorpresa durante las primeras horas de la mañana.

Te puede interesar:

Cierre de Fate: el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto

De acuerdo al testimonio de los empleados, la empresa bajó las persianas sin previo aviso durante la madrugada, aprovechando que en el turno noche había una dotación mínima de personal. “Esperaron a que hubiera poca gente adentro, les dijeron que se retiraran porque la fábrica cerraba, pusieron candados y después nos informaron que el dinero iba a estar depositado”, relató uno de los trabajadores despedidos a Sergio Cirigliano en C5N.

Muchos de ellos se enteraron del cierre cuando ya estaban camino a cumplir su jornada laboral. “Me levanté a las 4.30 para entrar a las seis y ya tenía mensajes de compañeros avisando que la planta estaba cerrada”, contó Sergio, trabajador del sector mantenimiento, visiblemente conmocionado por la situación.

En el lugar se registraba una importante presencia policial, tanto dentro como fuera de la planta, mientras delegados gremiales y trabajadores permanecían en las inmediaciones a la espera de que salieran los compañeros que aún se encontraban dentro. “Queremos garantizar su integridad física. No nos vamos a ir hasta que todos estén afuera”, señalaron.

Los empleados vincularon el cierre con el contexto económico y las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. “Esto está enmarcado en lo que se viene con la reforma laboral. Los empresarios se sienten con la espalda ancha para avanzar con estas decisiones”, advirtieron. En ese sentido, también apuntaron contra la apertura de importaciones. “Están entrando millones de neumáticos de China. Esa política industrial nos está dejando en la calle”, afirmaron.

“En las épocas buenas los trabajadores hicimos crecer esa fortuna, y en las malas nos exprimen y nos desechan”, expresaron con visible angustia.

Finalmente, los despedidos hicieron un llamado a la solidaridad y a la movilización. “Si hoy perdés tu fuente de trabajo, te convertís en un muerto social. Por eso llamamos a todos los trabajadores del país a organizarse y dar pelea, no solo por la reforma laboral, sino por cada puesto de trabajo que se pierde”, concluyeron.

Cerró la histórica fábrica de neumáticos Fate: despidieron a 920 empleados

En el marco de la caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la empresa Fate, fundada en 1940, anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Los accionistas, encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño, Vipal, experto en cubiertas para moto, se volcaron por el cierre en lugar de por un concurso de acreedores.

"Fate comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad", expresó la empresa en un texto ubicado en el exterior de la fábrica.

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", añade el comunicado.

La compañía explicó que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo". Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

"Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante", expresaron.

Noticias relacionadas

play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El mensaje de los trabajadores tras el sorpresivo cierre de Fate: Es un acto desleal, vamos a defender nuestros puestos de trabajo

Trabajadores de Fate grabaron un mensaje desde el techo de la fábrica y llamaron a "defender los puestos de trabajo"

play

Fate atribuyó el cierre de su planta al cambio en las condiciones del mercado

El sindicato del neumático responsabilizó al Gobierno por el cierre de Fate: Abrieron indiscriminadamente las importaciones

Cierre de Fate: el sindicato del neumático responsabilizó al Gobierno por la apertura indiscriminada de importaciones

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Hace 5 minutos
play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 10 minutos
play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Hace 11 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 22 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 36 minutos