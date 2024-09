Todo lo que tenés que saber de las pensiones de ANSES en octubre 2024

Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación regular y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha revelado las actualizaciones en las Pensiones No Contributivas (PNC) para octubre de 2024. Con el nuevo aumento del 4,2% basado en la fórmula de movilidad, los titulares de estas pensiones podrán contar con un monto mayor para afrontar sus necesidades.

El beneficio está destinado a personas que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación regular y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Dentro de las Pensiones No Contributivas, existen diferentes categorías según la situación particular de cada beneficiario: por invalidez, por vejez o para madres de siete hijos.

Montos de las Pensiones no Contributivas de ANSES

El incremento en las Pensiones No Contributivas beneficia a un amplio grupo de personas. Estos pagos se realizan de manera mensual y están dirigidos a personas que cumplen con los requisitos específicos establecidos por ANSES.

A partir de octubre 2024, los montos serán los siguientes:

Pensión No Contributiva por Invalidez: $171.024,31 .

. Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $244.320,45 .

. Pensión No Contributiva por Vejez: $171.024,31.

Los ajustes por movilidad se aplican de manera automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el monto actualizado en octubre.

Requisitos de las PNC de ANSES

Los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas varían según el tipo de pensión. Por un lado, para la Pensión por Invalidez requiere tener menos de 65 años, ser residente argentino o extranjero con más de 10 años en el país, y no percibir ninguna otra jubilación o pensión. Además, los ingresos del grupo familiar no deben exceder el monto de cuatro jubilaciones mínimas.

Luego, las solicitantes de la Pensión para Madre de Siete Hijos deben ser argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia en el país. No pueden estar percibiendo otro beneficio previsional ni contar con bienes que aseguren su subsistencia.

Finalmente, la Pensión por Vejez es para mayores de 70 años que no perciban otra jubilación o pensión. En este caso, los solicitantes extranjeros deben haber residido al menos 40 años en Argentina antes de solicitar el beneficio.

PNC de ANSES: cuándo cobro en octubre 2024

El calendario de pagos de ANSES para las Pensiones No Contributivas de octubre de 2024 ya está disponible. Las fechas varían según la terminación del número de documento del beneficiario, comenzando en los primeros días del mes.

Documentos terminados en 0 y 1: 2 de octubre .

. Documentos terminados en 2 y 3: 3 de octubre .

. Documentos terminados en 4 y 5: 4 de octubre .

. Documentos terminados en 6 y 7: 7 de octubre .

. Documentos terminados en 8 y 9: 8 de octubre.

Es importante consultar el cronograma oficial de ANSES para conocer el día exacto de cobro y evitar contratiempos. Los pagos se efectúan en bancos o a través de cajeros automáticos habilitados.