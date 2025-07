Según el INDEC, los salarios subieron un 3% en mayo después de dos meses de caídas

El consumo no repunta y en mayo las ventas en los mayoristas cayeron un 4,9% interanual

En ese sentido, señalaron que el crecimiento mensual se debió a las subas del 2,0% en el sector privado registrado, 3,3% en el sector público y 5,6% en el sector privado no registrado.

En tanto, en términos interanuales, el índice mostró una suba de 65,7%, como consecuencia de los incrementos de 52,5% en el sector privado registrado, 51,3% en el sector público y 167,1% en el sector privado no registrado.

Índice de salario mayo 2025

Canasta básica: en junio, una familia tipo necesitó casi $1.130.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en junio por al menos $1.128.398 para no ser pobre en junio y $506.008 para no caer en la indigencia.

En un informe, el Indec expuso que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 1,1%, mientras que el incremento interanual fue de 28,7%.

En tanto, el aumento en junio con respecto a mayo de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, fue de 1,6%. Además, la suba interanual fue de 29,2%.

En tal sentido, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $898.336 para no caer en la pobreza y al menos $402.841 para no ser indigente en junio. Además, un hogar de cinco miembros requirió de $1.186.826 para no ser pobre y $532.209 para superar el umbral de indigencia.