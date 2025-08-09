Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió detalles sobre esta ayuda económica. Por







Anses explicó qué es el Complemetp Leche. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el Complemento Leche a las familias que más lo necesitan. Se trata de un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad y que paga un monto fijo por hijo.

Complemento Leche Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche, dispuesto en el marco del Plan 1000 días, es una ayuda económica destinada a asegurar la provisión de leche y otros alimentos para un desarrollo saludable de las embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años.

El monto se deposita en la misma cuenta que la AUH y es compatible con Tarjeta Alimentar y otros beneficios.

No es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo, solo es fundamental que los hijos estén correctamente registrados en Mi Anses con DNI, fecha de nacimiento y vínculo confirmado.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES Cobran este beneficio los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos menores de 3 años

Titulares de AUE (Asignación por Embarazo) Complemento Leche de ANSES: cuánto cobro en agosto 2025 En agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo. Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES Su acreditación es automática, no es necesario realizar ningún trámite adicional.