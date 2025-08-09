Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el Complemento Leche a las familias que más lo necesitan. Se trata de un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad y que paga un monto fijo por hijo.
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche, dispuesto en el marco del Plan 1000 días, es una ayuda económica destinada a asegurar la provisión de leche y otros alimentos para un desarrollo saludable de las embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años.
El monto se deposita en la misma cuenta que la AUH y es compatible con Tarjeta Alimentar y otros beneficios.
No es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo, solo es fundamental que los hijos estén correctamente registrados en Mi Anses con DNI, fecha de nacimiento y vínculo confirmado.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
Cobran este beneficio los siguientes grupos:
- Titulares de AUH con hijos menores de 3 años
- Titulares de AUE (Asignación por Embarazo)
Complemento Leche de ANSES: cuánto cobro en agosto 2025
En agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo.
Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES
Su acreditación es automática, no es necesario realizar ningún trámite adicional.