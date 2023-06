Por la sequía, el valor de la exportación de los principales complejos de granos será las más baja en 13 años

La Bolsa de Comercio previó que las exportaciones totales del sector agroindustrial argentino se ubicarán en US$ 24.253 millones y las del país en US$ 69.281 millones, representando una caída del 21,6% respecto al año pasado.

"Los efectos de la fuerte sequía y los tres años de Niña consecutivos siguen reflejándose en las estadísticas de producción y exportaciones. En este sentido, el importante recorte que experimentaron las cosechas de soja, maíz y trigo viene impactando de lleno en el comercio exterior", explicó la Bolsa rosarina.

En esta línea, marcó que "en la campaña 2022/23 tenemos casi 22 millones menos de soja, 19 millones menos de maíz y una caída de 11,5 millones de trigo respecto al volumen productivo de la cosecha 2021/22".

Además se remarcó que la tendencia bajista de los precios internacionales de las cadenas del agro también empuja al ajuste de las exportaciones nacionales.

Consecuentemente, las ventas al exterior de las principales cadenas del agro se recortan un 11% respecto a la última estimación realizada el mes pasado por parte de la entidad bursátil, implicando una pérdida de US$ 2.300 millones en un mes.