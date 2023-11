Plazos fijos: cuánto gano por depositar 177.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Plazos fijos

Los plazos fijos de hasta $30 millones ofrecen una tasa de interés anual del 133% nominal, de modo que se convierten en una opción destacada para potenciar los ahorros en períodos cortos.

Cuánto gano por depositar en Plazo Fijo $177.000 a 30 días con la nueva tasa

Aquellos que optan por enfoques financieros más tradicionales podrían recibir aproximadamente $177.000 mensuales con un plazo fijo, al invertir $1.620.000, generando así una ganancia diaria de $5.900.





plazo fijo

Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Entre los errores más comunes de los inversores, dos destacan: evitar plazos fijos con duraciones inferiores a 30 días y descuidar la renovación mensual de la inversión, lo que resulta en la pérdida de rentabilidad e intereses en los ahorros.

Por ejemplo, al ejecutar un plazo fijo de $177.000 por 30 días, al finalizar el mes, el monto inicial se incrementaría con un interés de $19.348, elevando el dinero ahorrado a aproximadamente $196.348 al mes.





Plzos fijos ok Plazos fijos: cuánto gano por depositar 157.000 pesos a 30 días con la nueva tasa

Si al finalizar este período se reinvierte por 30 días con las ganancias del mes anterior, al finalizar se alcanzaría un total de $217.811. Todo esto se logra con solo dos meses de renovación del plazo inicial.

No obstante, si se decide no reinvertir y mantener este depósito por 60 días, al finalizar el plazo se obtendría alrededor de $215.697, sacrificando rentabilidad al no efectuar la reinversión.





plazos fijos Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo Pexels

Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo: