Plazo fijo: si querés ganar 300.000 pesos al mes, este es el monto que tenés que invertir con la nueva tasa

En la actualidad, los plazos fijos de hasta $30 millones ofrecen una tasa de interés anual del 133% nominal, consolidándolos como una herramienta atractiva para potenciar rendimientos en períodos cortos.

Plazo fijo con nueva tasa: cuál es el monto a invertir para ganar $300.000 al mes

Optando por un plazo fijo con un depósito inicial de $2.750.000, los ahorradores podrían generar alrededor de $300.000 al mes, obteniendo así una ganancia diaria de $10.000.





Cuál es la mejor manera de invertir en un plazo fijo

Entre las fallas más comunes de los inversionistas, resalta la omisión de realizar plazos fijos con duraciones inferiores a 30 días y la falta de renovación mensual de la inversión, lo que resulta en la pérdida de rentabilidad e intereses en los ahorros.

Por ejemplo, al ejecutar un plazo fijo de $300.000 por 30 días, al finalizar el mes, el monto inicial se incrementaría con un interés de $32.794, elevando la inversión inicial a aproximadamente $332.794 al mes.





Si al finalizar este período se reinvierte por 30 días con las ganancias del mes anterior, al finalizar se alcanzaría un total de $369.173. Todo esto se logra con solo dos meses de renovación del plazo inicial.

No obstante, si se decide no reinvertir y mantener este depósito por 60 días, al finalizar el plazo se obtendría alrededor de $365.589, sacrificando rentabilidad al no efectuar la reinversión.





Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo: